Premios Óscar 2025: lista completa de nominados, fecha y dónde ver en EE. UU. y México

Después de varios retrasos provocados por los devastadores incendios en la zona de Palisades, California, finalmente ha comenzado la cuenta regresiva para la esperada 97ª edición de los Premios de la Academia de Hollywood. Los Oscar 2025 prometen ser un evento inolvidable, reuniendo a las más grandes estrellas y talentos destacados que han marcado la industria cinematográfica durante el último año.

Considerada la celebración más importante del séptimo arte, la ceremonia reconocerá las mejores producciones, actuaciones y logros técnicos que han cautivado a la audiencia y la crítica especializada. A medida que se acerca la gran noche, surgen expectativas sobre quiénes serán los nominados, qué sorpresas deparará la gala y cuáles serán las películas favoritas para llevarse la codiciada estatuilla dorada. Prepárate para descubrir todos los detalles que rodean esta icónica premiación.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2025 en Estados Unidos?

La esperada ceremonia de los Premios Oscar 2025 se llevará a cabo el domingo 2 de marzo del 2025, manteniéndose prácticamente en el mismo periodo del calendario que la edición anterior, aunque con una ligera variación, ya que este año se celebrará una semana antes. La elección de esta fecha permite a los organizadores mantener la tradición de realizar la gala a principios de marzo, un momento clave en la temporada de premios de la industria cinematográfica.

¿Dónde se realizará los Oscar 2025 en EE. UU.?

La ceremonia de los Premios Oscar 2025 se llevará a cabo, como ya es tradición, en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, un lugar que ha sido el hogar de la gala durante un total de 25 años. Se prevé que el evento comience a las 16:00 hora del Pacífico y se extienda aproximadamente hasta las 19:00. Sin embargo, como suele suceder en cada edición, es probable que la duración se prolongue más allá del horario previsto, debido a la gran cantidad de discursos, actuaciones especiales y momentos inesperados que suelen marcar la noche más importante del cine.

¿Dónde puedo ver los Oscar 2025 en México y EE. UU.?

La transmisión en vivo de la ceremonia estará disponible en México a través de los canales Azteca 7 y TNT, como es habitual cada año. Los espectadores también podrán disfrutar del evento mediante streaming en plataformas como MAX, que ofrecerá la cobertura completa. Adicionalmente, la ceremonia se podrá seguir en todas las plataformas digitales oficiales de la Academia, donde se compartirán momentos destacados, entrevistas exclusivas y contenido especial para los fanáticos del cine.

En Estados Unidos, la ceremonia será transmitida por la cadena ABC y estará disponible en las plataformas de streaming asociadas, comenzando a las 7:00 p.m. ET y a las 4:00 p.m. PT.

¿Quién conducirá el Oscar 2025?

Este año, la ceremonia de los Oscar 2025 estará bajo la conducción del reconocido comediante y presentador Conan O’Brien. Con una destacada trayectoria en televisión, O’Brien ha brillado en programas icónicos como Late Night with Conan O’Brien, The Tonight Show with Conan O’Brien y Conan. Su talento ha sido reconocido con cinco premios Primetime Emmy y un impresionante total de 31 nominaciones en su carrera como comediante.

Gracias a su inconfundible estilo y carisma, Conan asumirá el reto de encontrar el equilibrio perfecto entre la solemnidad que exige la prestigiosa premiación y el humor que tanto disfrutan los espectadores. En los últimos años, ha ampliado su alcance a nuevos formatos con su exitoso pódcast Conan O’Brien Needs a Friend y el reciente programa Conan O’Brien Must Go (2024), lo que lo mantiene como una figura relevante en el mundo del entretenimiento.

Conand O'Brien es el host de los Premios Oscar 2025. Foto: Billboards

Lista completa de los nominados a los Oscar 2025

Mejor actor principal

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (Un completo desconocido)

Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing)

Ralph Fiennes (Cónclave)

Sebastian Stan (The Apprentice)

Mejo actriz principal

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (La sustancia)

Fernanda Torres (Aún estoy aquí)

Mejor actor de reparto

Yura Borisov (Anora)

Kiera Culkin (A Real Pain)

Edward Norton (Un completo desconocido)

Guy Pearce (The Brutalist)

Jeremy Strong (The Apprentice)

Mejor actriz de reparto

Monica Barbaro (Un completo desconocido)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (The Brutalist)

Isabella Rossellini (Cónclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Mejor película animada

Flow

Del revés 2

Memorias de un caracol

Wallace & Gromit: La venganza se sirve con plumas

Robot Salvaje

Mejor cortometraje animado

Beautiful Men

In The Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Mejor fotografía

The Brutalist

Dune. Parte 2

Emilia Pérez

Maria Callas

Nosferatu

Mejor diseño de vestuario

Un completo desconocido

Cónclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Mejor dirección

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (The Brutalist)

James Mangold (Un completo desconocido)

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Coralie Fargeat (La sustancia)

Mejor largometraje documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain Ware

Soundtrack oh a Coup D'Etat

Sugarcane

Mejor cortometraje documental

Death By Numbers

I Am Ready Queen

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Mejor montaje

Anora

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

The Brutalist es una de las películas nominadas al Oscar 2025. Foto: Photolari

Mejor película internacional

Aún estoy aquí

The Girl With The Needle

Emilia Pérez

La semilla de la higuera sagrada

Flow

Mejor maquillaje y peluquería

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

Mejor música

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

Mejor canción original

El Mal (Emilia Pérez)

The Journey (Seis Triple Ocho)

Like A Bird (Las vidas de Sing Sing)

Mi camino (Emilia Pérez)

Never too Late (Elton John: Never Too Late)

Mejor película

Anora

The Brutalist

Un completo desconocido

Cónclave

Dune: Parte 2

Emilia Pérez

Aún estoy aquí

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

Mejor diseño de producción

The Brutalist

Conclave

Dune: Parte 2

Nosferatu

Wicked

Mejor cortometraje live action

A Lien

Anuja

I'm not a robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Mejor sonido

Un completo desconocido

Dune. Parte 2

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

Mejores efectos visuales

Alien: Romulus

Better Man

Dune Parte 2

El reino del Planeta de los simios

Wicked

Mejor guion adaptado

Un completo desconocido

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Las vidas de Sing Sing

Mejor guion original

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

La sustancia