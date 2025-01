Demi Lovato responde a Trump sobre la eliminación de género no binario en EE. UU.: "Nadie puede quitar nuestra identidad"

La cantante Demi Lovato se pronunció enérgicamente contra la política del expresidente Donald Trump, que reconoce únicamente dos géneros en Estados Unidos. A través de sus redes sociales, Lovato envió un mensaje de apoyo a las minorías que se sienten vulneradas por esta decisión, reafirmando la importancia de la identidad personal.

La artista, conocida por su activismo en temas de derechos LGBTQ+, utilizó su plataforma para expresar su desacuerdo con la postura del gobierno. En un contexto donde las políticas de género son cada vez más debatidas, Lovato se posiciona como una voz firme en defensa de la diversidad y la inclusión.

Donald Trump elimina la aceptación al género binario en EE. UU.

La administración de Donald Trump implementó varias políticas que afectaron a la comunidad LGBTQ+, incluyendo la restricción del reconocimiento de géneros no binarios. Esta decisión generó un fuerte rechazo entre activistas y figuras públicas, quienes argumentan que la identidad de género es un aspecto fundamental de la vida de las personas y no puede ser limitada a una clasificación binaria.

Demi Lovato en contra de la política de Donald Trump

En su mensaje en Instagram, Lovato escribió que "Si tú eres trans o no binario como yo, por favor debes saber que yo te veo, te siento, estoy contigo, tú eres aceptado, tú eres amado y no estás solo. Nadie puede quitarte tu identidad y nadie puede decirte quién eres y quién no. Saldremos de esto. Te amo", subrayando la importancia de la autoidentificación. La cantante instó a sus seguidores a abrazar su autenticidad y a no dejarse definir por las normas impuestas por la sociedad. Este tipo de declaraciones son cruciales para fomentar un ambiente de aceptación y respeto hacia todas las identidades de género.

Publicación de Demi Lovato en Instagram. Foto: Demi Lovato/ Instagram

Reacción de los fans a la publicación de Demi Lovato

La respuesta de Demi Lovato ha sido bien recibida por muchos de sus seguidores y activistas de derechos humanos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, destacando la valentía de la artista al abordar un tema tan delicado. Sin embargo, también ha enfrentado críticas de sectores que defienden la postura tradicional sobre el género, lo que refleja la polarización del debate en la sociedad actual.

¿Cuándo Demi Lovato salió del closet?

El 19 de mayo de 2021, Demi Lovato, de 32 años, anunció públicamente su identidad de género como no binario y su decisión de adoptar el pronombre “elle”, señalando que esta elección fue resultado de un profundo proceso de sanación y autorreflexión.

En ese momento, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, expresó que su decisión estaba motivada por quienes aún no han podido revelar su verdadera identidad a sus seres queridos, y agregó: “Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor, sigan viviendo en sus verdades y saben que estoy enviando mucho amor a su manera”.