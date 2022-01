Doctor Strange 2: variante Defender Strange presentada en mercancía de la película

Tras la locura por Spider-Man: no way home, Doctor Strange 2 es uno de los estrenos más esperados para el 2022, especialmente luego de que se publicara el primer tráiler oficial. El póster oficial de la película protagonizada por Benedict Cumberbatch, no obstante, también esconde sus propios secretos.

El afiche promocional muestra a Stephen Strange junto a Wanda Maximoff. Pero los dos están en una especie de dimensión espejo que nos permite ver extraños reflejos de los vengadores. Este no sería el único detalle que podría anticipar más de una variante para los héroes.

De acuerdo con Screen Rant, In the multiverse of madness ha iniciado con la venta de figuras de acción y, como parte de la colección Marvel Legends, se ha lanzado el juguete de Defender Strange.

Defender Strange aparecería en In the multiverse of madness. Foto: Screen Rant

¿Quién es Defender Strange?

Según indica el citado medio, la variante Defender Strange tiene su origen en los cómics de Marvel como parte del grupo conocido como Defensores. Este equipo de héroes fue creado por Roy Thomas y Ross Andru en 1971 y tuvo al Doctor Extraño formando equipo con Namor y Hulk.

Ellos lucharon codo a codo contra varias amenazas y, a pesar de no ser un equipo oficial como los Vengadores, siguieron trabajando juntos cuando fue necesario.

Los miembros de los Defensores evolucionaron hasta incluir a Silver Surfer, Clea, Valkiria y más. Por ello, es posible que su llegada al UCM no sea tan complicada de explicar, puesto que ya tenemos a algunos de estos roles en las películas.

Por otro lado, no se sabe exactamente cuál sería la importancia de Defender Strange para la trama de En el multiverso de la locura o cómo podría influir para los próximos proyectos de Marvel. No obstante, es posible que sirva de inspiración para una nueva generación de Avengers.

Doctor Strange 2 explorará el concepto del multiverso en In the Multiverse of Madness. Foto: Marvel.

¿Qué veremos en Doctor Strange 2?

De acuerdo con el portal especializado CBR, Doctor Strange 2 estará ambientada en un contexto después de los eventos de Spider-Man: no way home, Loki y WandaVision. En este caso, la trama nos aproximará al maestro de las artes místicas en su investigación de la Gema del Tiempo.

Pero un antiguo amigo, presumiblemente Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), regresará para causarle problemas. Esto lleva al protagonista a desencadenar un mal y a que tenga que emprender un viaje multiversal. En esta misión, se le unirán Bruja Escarlata y América Chávez/Xochitl Gómez.