Marvel: Red Skull escondió su verdadera forma para Avengers: Endgame

Uno de los regresos más inesperados de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, fue el de Red Skull, el clásico enemigo del Capitán América en el UCM.

Puede que Red Skull ya no sea el antagonista que recodamos de Capitán América: El Primer Vengador y una reciente publicación revelaría un misterio en torno al guardián de la Gema del Alma.

Hace poco los hermanos Russo, directores de Endgame, comentaron que durante el regreso de Steve Rogers a la diferentes líneas temporadas, la hipotética batalla entre el vengador y su ex enemigo no tuvo lugar debido a que este último perdió su identidad original.

Estas palabras ganarían más peso con los últimos artes conceptuales de Red Skull para Avengers: Endgame. La forma monstruosa del antagonista mostrarían el perturbador destino del vigilante de Vormir.

En esa línea, los guionistas de la cinta, Christopher Markus y Stephen McFeely, comentaron al portal ComicBook la complicada situación que rodea a la piedra del infinito y las reglas que componen su mítico origen.

"Es el problema de alguien más", bromeó Markus sobre cómo se devolvería la piedra del alma. "Nosotros teorizamos, pero no tenemos uno definitivo. Sé que no hay devoluciones. No es una casa de empeños. No recuperas el alma cuando recuperas la piedra. De nada puedes devolver la piedra. De vuelta, pero es un intercambio eterno ".

Un destino horripilante para el villano que manipuló el Cubo Cósmico pese a que algunos fanáticos de Marvel esperaban que Red Skull tenga un mayor protagonismo en futuras entregas del Capitán América.

