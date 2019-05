Once Upon a Time: Tarantino, DiCaprio y Pitt reciben siete minutos de aplausos en Cannes

El Festival de Cannes empezó y una de las películas más esperadas es Once Upon a Time in Hollywood, cinta dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.

Hace unas horas el largometraje se presentó en una función exclusiva para la audiencia de Cannes y al finalizar ocasionó que Tarantino y compañía reciban siete minutos de aplausos. Este gesto es conocido entre el público del festival, quiénes 'premian' las películas que logran marcar el día.

En conversación con la prensa, Tarantino indicó que la película, en competición por la Palma de Oro, está "hecha de recuerdos, casi igual a Roma, filme de memorias para (Alfonso) Cuarón", exclamó en la alfombra roja el cineasta, acompañado de su esposa, la cantante israelí Daniella Pick.

Extracto de la ovación a Tarantino, DiCaprio, Pitt y Robbie



Al término de la proyección especial, el público se puso en pie y ovacionó durante varios minutos a Tarantino, cineasta que después de 25 años de ganar la Palma de Oro por Pulp Fiction, regresa a lo grande al evento. En las imágenes se puede ver a Pitt emocionado, mientras la actriz británica Tilda Swinton, que no participa en la película, no pudo contener las lágrimas.

La película está ambientada en Los Ángeles, en 1969 y sigue la vida de Rick Dalton (DiCaprio), estrella de populares historia western de la televisión, a su doble en las escenas de acción (Pitt) y a su vecina, la actriz Sharon Tate (Robbie). Al Pacino, Dakota Fanning, Bruce Lee y Steve McQueen se suman también al elenco.