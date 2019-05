The Big Bang Theory 12x24 [FINAL]: Arreglaron el ascensor tras 12 temporadas

Un gran final. Tras 12 temporadas The Big Bang Theory llegó a su final esta noche en sus capítulos 23 y 24. La popular serie acabó, pero dejo una inesperada sorpresa para todos sus seguidores: el ascensor funcionó.

En una escena donde Penny le pide a un sorprendido Sheldon llamar al ascensor, este se mantiene escéptico, pero la máquina se abre y ambos amigos entran hacia su destino.

Tuvieron que pasar 12 temporadas para que el famoso elevador regresara al programa. Los aplausos del público celebraron que la herramienta se ponga en marcha y vuelva a funcionar durante la primera parte del la serie final de CBS.

Desde la tercera temporada, se nos contó como Leonard fue el culpable de averiar el ascensor al realizar un peligroso experimento que casi provoca su muerte. En ese entonces, Sheldon salvó la vida del físico cuando lo obligó a dejar su mezcla dentro del elevador segundos antes que explote.

