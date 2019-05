Dragon Ball Super: ¿Anunciarán la segunda temporada pasado mañana? ¡Atentos!

Dentro de dos días llegará una noticia que sorprenderá a todos los fanáticos de Dragon Ball Super. Dentro de dos días se celebrará el 'Día de Gokú' y con ello, nueva información sobre el anime creado por Akira Toriyama.

Hace unas semanas salió un anuncio sobre este día, donde se podía leer, "Algo sorprendente está a punto de llegar". De manera automática, los fans de Dragon Ball Super pensaron que se trataría de la nueva temporada animada.

En el nuevo afiche oficial que ha salido del 'Día de Gokú', se puede ver al guerrero en todas sus facetas, desde pequeño con su armadura, tal cual lo pudimos ver en Dragon Ball Super: Broly, en su estado base y las demás transformaciones, Ssj, Ssj God y Ssj Blue.

Lo peculiar de este anuncio es que el estilo de Gokú es el de Shintani, el encargado de realizar la última película de la franquicia Dragon Ball Super. ¿Esto será un indicio de que veremos muy pronto la segunda temporada animada de la saga?

Hasta el momento todos son rumores, sin embargo, lo único que es seguro es que el 9 de mayo se estrenará el capítulo 11 de Dragon Ball Heroes, por lo que será un día cargado de informaciones de Gokú.

