My Hero Academia: Fans piden que expulsen a Mineta del colegio por acoso sexual

Mientras el anime de My Hero Academia ("Boku no Hero Academia") se encuentra en descanso, el manga se sigue publicando de manera semanal sin ningún contratiempo.

El manga, creado por Kohei Horokoshi, está muy adelantado a la versión animada. Incluso podrás encontrar secretos nunca antes vistos y peleas sin igual. Sin embargo, en esta oportunidad hablaremos de un personaje en particular: Mineta.

La historia de My Hero Academia ("Boku no Hero Academia") ha presentado todo tipo de personajes, desde valientes, reservados y un poco depravados, como por ejemplo Mineta, quien podría ser expulsado del colegio por lascivo y acosador.

Este pequeño pervertido es un alumno de la UA y siempre se la pasa coqueteando con todas las chicas dentro del campus. En más de una oportunidad, ha querido sobrepasarse con sus compañeras, llegando a hacerlas sentir incómodas. Sin embargo, no ha logrado sus objetivos.

A sample excerpt from the BNHA Vol. 4 light novel is out, and it features Shinsou going around the school and checking on preparations. This line was funny:



"Shinsou [watched Mineta dancing with the girls] and thought: I wonder when he'll get expelled for sexual harassment." https://t.co/pdTRquKRyW — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) 27 de abril de 2019

La reciente novela ligera publicada de My Hero Academia ("Boku no Hero Academia") le da la bienvenida a Shinso Hitoshi, un estudiante que busca posicionarse en el mejor curso de esta institución.

The BNHA Vol. 4 Light Novel is out now, and here's a short excerpt from Kirishima's chapter where he talks about Bakugou and Deku to Fat Gum and Tamaki! The context that happens before this is they were patrolling at a festival in Osaka, and Fat Gum asked about dorm life. Enjoy~ pic.twitter.com/WgG0LStQP5 — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) 1 de mayo de 2019

Como por obra del destino, Shinsou se sienta al costado del pequeño pervertido, Mineta, a quien, tras observarlo, tiene un pequeño diálogo que podría definir el futuro de nuestro héroe.

"Shinso [miró a Mineta bailar con las chicas] y pensó: Me pregunto cuándo será expulsado por acoso sexual".

Si bien esto no es nada nuevo, pues en la mayoría de historias japonesas han colocado personajes pervertidos, podría ser el punto de quiebre pues My Hero Academia ("Boku no Hero Academia") está dirigido a un público más joven.

¿Qué ocurrirá con Mineta? Por el momento, los fans están pidiendo que lo expulsen del colegio pues también piensan lo mismo.

