Capitán América: la evolución del héroe a través las películas de Marvel [VIDEOS]

El actor Chris Evans aumentó su fama a niveles estratosféricos cuando se unió al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) encarnando al Capitán América. Desde el 2011 hasta la actualidad, el personaje y el actor han dado un giro sustancial, manifestando así una evolución sin precedentes a lo largo de los años.

Lo increíble es que cuando le ofrecieron el papel por primera vez a Chris Evans él declinó, pues el actor de Marvel buscaba evitar que su vida privada socavaría cuando le llegue la popularidad.

Finalmente, Joe Johnston, director de Capitán América: el primer vengador, logró convencerlo para que Chris Evans se sume al proyecto y encarne a Capitán América, papel que tendrá hasta Avengers: Endgame.

Capitán América: el primer vengador (2011)

Este es el génesis en la historia del Capitán América. Aquí el héroe de Marvel es un flacucho soldado que es ninguneado en repetidas ocasiones por el ejército de Estados Unidos para pelear en la Segunda Guerra Mundial. En esta película Chris Evans lucía delgado, pero ello se dio gracias a la tecnología. En una primera instancia se pensó colocar a otro actor, pero los efectos especiales para que el actor tenga una figura más delgada, pues Chris Evans era más corpulento.

En lo que al Capitán América respecta, lo vimos vestir un atuendo cocido a mano para los espectáculos del reclutamiento, pero cuando Howard Stark lo ayudó, lució el típico traje azul con líneas rojas, a propósito de la estrella en el pecho y su clásico escudo.

Los Vengadores (2012)

Es en esta película de Marvel que por primera vez se reunieron todos los héroes para luchar contra Loki. Chris Evans no lucía muy diferente físicamente hablando; no obstante, parecía no tener el cuerpo tonificado que posteriormente se le vio.

La estrella del pecho del Capitán América se tornó plateado, también le quitaron las correas de cuero que llevaba para colocarle otros aditamientos, guantes brillosos y un casco que ya no se prendía de su cara.

Capitán América: el soldado del invierno (2014)

Tuvieron que pasar tres años para el Capitán América se llegue a juntar nuevamente con su amigo Bucky, pero grande fue asombro cuando descubrió que su amigo tenía malas intenciones. En esta cinta se ve a Chris Evans más templado, más serio y aclimatado al período.

Mientras tanto, su personaje poco a poco se iba adentrando en S.H.I.E.L.D para darse cuenta de la existencia de HYDRA. Además, su traje ya no tenía barras blancas y rojas del abdomen, pero sigue con la grande estrella en su pecho, esta ocasión con líneas plateadas a los costados.

Vengadores: la era de Ultrón (2015)

Aquí se ve a Chris Evans bastante familiarizado con el personaje de Marvel. Capitán América se reúne con sus amigos, una vez más, para evitar la nueva creación de Tony Stark y Bruce Banner: Ultrón, una computadora inteligente que busca dominar la Tierra y reprimir la humanidad.

Respecto a su traje, éste llevaba la típica estrella en el pecho, pero están resguardadas de dos picos en lo alto de la vestimenta que lo dividen en dos. Además, lleva la letra “A” en los hombres y tiene rojas en varios lugares del traje que resaltan los detalles.

Capitán América: Civil War (2016)

La disputa entre los héroes de Marvel nace por tratar de no ser manipulados por el gobierno de los Estados Unidos. En una orilla Iron Man estaba al mando de un equipo a favor por el otro el Capitán América lideraba la voz de los rebeldes. Aquí Chris Evans se puso aún más serio y rivalizar con Tony Stark, quien antes era su amigo.

El traje se notaba más opaco, con la estrella en el pecho marcada por un borde profundo que la acentuaba. El atuendo era más simple y además ya no lleva el escudo, pues lo dejó botado luego de recordar que su padre se lo había obsequiado.

Avengers: Infinity War (2018)

Hasta la fecha esta es la cinta más taquillera de Marvel. Entonces fugitivo del gobierno estadounidense, el Capitán América se enfrenta al gigante Thanos luego de su arribo a la Tierra. Chris Evans lució una poblada barba para esta película.

Su atuendo, por su parte, es el mismo de su primera película, la única diferencia es el desgaste. La estrella no se vio más y solo dejó la silueta. Además, el color de las franjas casi ni se notan y tiene varios hoyos en la playera. Se suma su nuevo escudo hecho por el rey T’challa y un protector más chico que el anterior.