‘Star Wars: The Rise of Skywalker’: Fan predice el título de la película con 7 años de anticipación

El reciente lanzamiento del tráiler de Star Wars: The Rise of Skywalker ha dejado atónitos a todos los fanáticos de la saga de George Lucas. Con el próximo estreno del Episodio 9 y el anuncio de la serie ‘live action’ de ‘El Mandaloriano’ la franquicia espacial estaría más viva que nunca.

No obstante, un curioso suceso empezó a tomar forma en Twitter; J.J. Abrams no habría sido el primero en revelar el título de la última película de Star Wars. No pasó mucho tiempo después del gran estreno en el ‘Celebration’ de Chicago que miles de usuarios buscaron en la red si alguien ya habría apostado por tal rótulo. Y así ocurrió.

En Twitter, un usuario conocido como @ GabbyG41 hizo una publicación el 21 de noviembre de 2012. Al parecer, Gabriel García intentaba predecir el posible título de Star Wars: Episodio VII, pero su suposición de "The Rise of Skywalker" entró en pantalla algunas películas después.

Star Wars Episode 7 The Rise of Skywalker. The Emperor lives. — Gabriel Garcia (@GabbyG41) 22 de noviembre de 2012

Durante las siguientes horas, miles de usuarios empezaron a cuestionar como este fanático podría haber elegido tal rótulo. Puede que Abrams no haya esperado una revelación como tal pero lo sorprendente es que García también predijo el regreso del emperador Palpatime a la popular serie galáctica.

"El título se siente como el título correcto para esta película. Sé que es provocativo y hace muchas preguntas, pero creo que cuando veas la película, verás qué pretende y qué significa ", dijo Abrams a los fanáticos desde la Star Wars Celebration.

Si ya viste trailer de Star Wars: The Rise of Skywalker, te dejamos este enlace donde analizamos los detalles y momentos más relevantes del primer teaser de la película.