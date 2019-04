Juego de Tronos EN VIVO: Fecha, hora y canal para ver estreno en España

Juego de Tronos 8x01 ONLINE | La espera por fin terminó. La 'Gran Guerra' está entre nosotros y podrás verla a través de Movistar+ y HBO España. Ambas plataformas transmitirán la temporada en plena madrugada y aquí te contaremos todos los detalles.

La octava temporada de Juego de Tronos que se transmitirá de manera simultánea en todo el mundo marcará el gran final de Poniente, así como la guerra que tendrán los vivos contra los muertos.

Juego de Tronos 8x01 se estrenará el domingo 14 de abril a las 21:00 horas en Estados Unidos, sin embargo, el horario para España será totalmente diferente. HBO y Movistar+ pasarán la octava temporada en la madrugada del lunes 15 de abril a las 3:00 horas.

Solo nos quedan seis capítulos para disfrutar la última temporada de Juego de Tronos para saber quién se sentará en el Trono de Hierro. Sin embargo, no quedará ahí pues HBO anunció la llegada de un documental, "The Last Watch".

¿A qué hora y por qué canal veremos Juego de Tronos en España?

CANAL: "Juego de tronos" será transmitido vía HBO España.

HORA: lunes 15 de abril a las 3:00 a.m.

¿Cuándo se estrena Juego de Tronos en España?

Lunes 15 de abril del 2019

Horario de Juego de Tronos en HBO Latinoamérica



México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

¿Cuánto durarán los capítulos de la última temporada de Juego de Tronos?

- Primer capítulo: 54 minutos

- Segundo capítulo: 58 minutos

- Tercer capítulo: 88 minutos (1 hora, 22 minutos)

- Cuarto capítulo: 78 minutos (1 hora, 18 minutos)

- Quinto capítulo: 80 minutos (1 hora, 20 minutos)

- Sexto capítulo: 80 minutos (1 hora, 20 minutos)

¿Cuántas temporadas tiene Juego de Tronos?

Hasta la fecha, Juego de Tronos tiene siete temporadas y 67 capítulos. Este 2019 se estrenará la última temporada por lo que la serie finalizará con un total de 73 capítulos, los cuales son retransmitidos en HBO.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 8 de Juego de Tronos?

La octava temporada de ‘Juego de Tronos’ estará compuesta por seis episodios que, según el director George R. R. Martin, durarán más de una hora.