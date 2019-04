Game of Thrones: Revelan nombre de capítulos, "Invernalia" será la Gran Guerra

¡Llegó el día esperado! Game of Thrones 8x01 se estrena esta noche a través de HBO y los fanáticos no pueden más con las ansias de ver el primer episodio. La serie llega a su final con su octava temporada y más de uno ha empezado a crear teorías sobre lo que podría pasar.

Para esta ocasión, la cadena HBO liberó todos sus canales tanto en HD como normales, así los fans podrán disfrutar de GOT 8x01 sin estar afiliados. Sin embargo, eso será por el estreno del primer episodio, por lo que si desean seguir viendo los demás capítulos, tendrán que adquirir la membresía.

Hasta el momento todo lo que rodea a la octava temporada de Game of Thrones es un misterio total. Lo único que se ha podido ver es un tráiler y la duración que tendrán los episodios. Hasta ahora.

En esta oportunidad te mostraremos los nombres de todos los capítulos de la última temporada de GOT, donde el primero tendrá como título "Winter is Here", mientras que el último, "A Dream of Spring". Un claro mensaje que empezará todo mal y acabará, bien.

Esta es la lista y duración de los episodios de Game of Thrones octava temporada

- Winter is Here (El Invierno está aquí) - 54 minutos

- The Rightful Queen (La Reina Legítima) - 58 minutos

- Winterfell (Invernalia) - 88 minutos (1 hora, 22 minutos)

- Exodus (Éxodo) - 78 minutos (1 hora, 18 minutos)

- Ice and Fire (Hielo y Fuego) - 80 minutos (1 hora, 20 minutos)

- A Dream of Spring (Un Sueño de Primavera) - 80 minutos (1 hora, 20 minutos)

¿Que día se estrena Game of Thrones temporada 8?

Domingo 14 de abril del 2019

Horario de Game of Thrones en HBO Latinoamérica

-México: 8:00 p.m.

-Panamá: 8:00 p.m.

-Ecuador: 8:00 p.m.

-Colombia: 8:00 p.m.

-Perú: 8:00 p.m.

-Venezuela: 9:00 p.m.

-Chile: 10:00 p.m.

-Argentina: 10:00 p.m.

-Bolivia: 9:00 p.m.

-Uruguay: 10:00 p.m.

-Paraguay: 10:00 p.m.

¿Con cuántos episodios contará la temporada 8 de Game of Thrones?

La última temporada de ‘Juego de Tronos’ estará compuesta por seis capítulos que, según el director George R. R. Martin, durarán más de una hora.

Sin embargo, el escritor de ‘Canción de Hielo y Fuego’ manifestó su molestia el pronto fin de ‘Juego de Tronos’ y reflexionó sobre el largo camino que han recorrido los habitantes de ‘Westeros’ a lo largo de las ocho temporadas de la serie.

Martin respondió: "No creo que deba ser la temporada final. Pero aquí estamos. Me parece que acabamos de empezar la semana pasada. ¿Ha sido más largo que eso? El tiempo ha pasado en un borrón”, finalizó.