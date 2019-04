Nanatsu no Taizai: Confirman tercera temporada de ‘Los Siete Pecados Capitales’

The Seven Deadly Sins o como su título en japonés, Nanatsu no Taizai, es uno de los animes del momento. El popular ‘shonen’ ha acumulado una gran base de seguidores durante su primera aparición en la Shūkan Shōnen Magazine y más con el estreno de su primera y segunda temporada en la plataforma de videos Netflix.

Al parecer, todo estaría listo para su regreso y son los fanáticos quienes sienten más curiosidad por detalles sobre la siguiente temporada ¿Podrá Meliodas derrotar al ‘Clan de los Demonios’ y salvar a su amada Elizabeth de la guerra en el Reino de Liones? La continuación del anime ya estaría confirmada.

Esta mañana, los fans comenzaron a inundar las redes de la página Moetron News, quienes publicaron nuevas imágenes del anime revelando que The Seven Deadly Sins estaría preparando una nueva temporada titulada: ‘La Ira de los Dioses’.

Hasta la fecha, este nuevo proyecto se llamaría: 'Los Siete Pecados Capitales: La Ira de los Dioses'. En este momento, no hay ningún detalle sobre qué formato tendrá este proyecto; podría ser cualquier cosa, desde una serie de televisión hasta un OVA o una película, por ejemplo.

Lo último que supimos de Meliodas y compañía fue el duro enfrentamiento que tuvo frente a ‘Los Diez Mandamientos’, un grupo de demonios portadores de asombrosos poderes otorgados por el mismísimo ‘Rey Demonio’. El último episodio de la segunda temporada mostró como el líder de ‘Los Siete Pecados Capitales’ sufría ante Elizabeth Liones por la pérdida de sus emociones.

The Seven Deadly Sins comenzó en Weekly Shonen Magazine en 2012. La serie ha tenido un impactante éxito a nivel internacional con sus 32 volúmenes publicados por Kodansha. La historia sigue a una joven llamada Elizabeth que cuida a su reino desde su posición de princesa. Cuando su hogar se ve amenazado, busca la ayuda de los temidos siete pecados capitales que una vez se rebelaron contra el reino, pero se entera de que el grupo no es tan peligroso como era de esperar.