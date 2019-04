Game of Thrones: ¡No pudo más! Emilia Clarke confesó vergonzoso momento durante su primer día de grabación

Faltan pocos días para el estreno de la octava temporada de Game of Thrones y el reparto de la serie se encuentra brindando diversas entrevistas sobre lo que será la última temporada de la producción de HBO.

En un video publicado por el canal oficial de Juego de Tronos en YouTube, la actriz que caracteriza a Daenerys Targaryen, Emilia Clarke, recordó un bochornoso momento durante la grabación del primer capítulo de la serie.

Como recordamos, la primera temporada de Game Of Thrones nos presentó a la joven Targaryen siendo vendida a los Dothraki, un pueblo guerrero caracterizado por movilizarse en caballos.

"Sí, recuerdo mi primer día en el set", dijo Clarke. "Oh, Dios mío, me caí de un caballo. Jesús, este fue mi primer trabajo. Es como lo primero que hice, y me montaron a un caballo en un campo de bambú en Belfast, y estaba lloviendo. Me estaba cayendo del caballo tratando de actuar todavía ", relató entre risas la ‘Madre de los Dragones’.

Por otro lado, Emilia Clarke confesó que interpretar a ‘Dany’ le ha dado forma y sentido a su vida. "El viaje que he emprendido con Daenerys me ha agudizado como actriz, y debido a las alturas a las que va, me ha obligado a encontrarlas dentro de mí", dijo.

Dentro de la ficción, el personaje de Clarke ha evolucionado mucho con el pasar de las temporadas, pero quién se hubiera imaginado que su primer día hubiera sido tan complicado. Acá te compartimos la entrevista publicada por el canal de Game of Trones en YouTube.