Avengers Endgame: Filtran duración de película y... ¡Será más de 3 horas!

Queda apenas un mes para el gran estreno de Avengers: Endgame, la película más esperada de todo el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La pelea final entre los Vengadores y Thanos llegará a nuestras salas el próximo 25 de abril.

Una de la grandes incógnitas que rodea a este filme es la duración que podría tener. Algunos especularon que sería la película más larga del UCM, incluso los hermanos Russo declararon que tienen material para hacer que dure mucho más de 3 horas.

Hace unas semanas, Joe y Anthony Russo confirmaron que Avengers: Endgame está lista para ser estrenada, luego de haber terminado la post producción. En ese momento, la cadena IMAX colocó en su página web que duraría 3 horas, cumpliendo el sueño de todos los fanáticos.

Sin embargo ha aparecido un nuevo reporte. Trailer Track y Cinemark indican que Avengers: Endgame tendría la misma duración que la película de superhéroes más larga presentada en cines: Batman v. Superman en versión extendida. ¿De cuánto estamos hablando? 3 horas y 2 minutos. 182 minutos en total.

De ser esto cierto, el filme de Marvel Studios ingresaría al podio de películas con mayor duración, donde se encuentran Titanic con 3 horas y 15 minutos y El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey con 3 horas y 20 minutos. Sin duda alguna Avengers: Endgame tendrá a todos pegados de sus asientos.

Por otro lado, los hermanos Russo declararon que el soundtrack de Avengers: Endgame está terminado, por lo que solo falta ser montado en la película. El encargado de la música es Alan Silvestri, quien trabajó en Avengers: Infinity War.

One of the greatest highlights of our career was getting to work with Alan Silvestri.

The Endgame score is complete... pic.twitter.com/okLhV0yr8a