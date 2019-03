My Hero Academia: ¿Podría estar cerca el final del la Liga de Villanos?

Uno de los mangas y anime que va subiendo cada semana en los rankings de Japón es Boku No Hero Academia (My Hero Academia), esto gracias a la gran evolución que va teniendo la historia que cada día atrae a más fanáticos, no solo en el país asiático sino en diferentes lugares del mundo. Pero un detalle revelado en el último capítulo le podría dar un nuevo giro al asunto.

Resulta que en el último capítulo del manga publicado de Boku No Hero Academia (My Hero Academia), se ha hecho una revelación que podría dar un giro totalmente inesperado a la trama del manga, ya que estaría dando un cambio de grupo de villanos casi de un momento a otro. ¿Qué está sucediendo?

Resulta que la conocida ‘Liga de Villanos’, que llevaba desaparecida desde el final del arco de Overhaul, reaparecerá en el nuevo arco del manga, pero su regreso no será nada bueno, ya que se piensa introducir a un nuevo grupo de antagonistas que les darán más de un problema y que incluso amenazarán su existencia.

Se trata de uno de los más recientes villanos presentados, de nombre Detnerat, quien a primera vista no es más que un simple empresario que se encarga de fabricar utensilios para personas con poderes, pero resulta que este hombre estaría detrás de un grupo de revolucionarios que busca la supremacía de las personas especiales, conocidos como el Ejército de liberación Meta, quienes también apuntan a desaparecer a la ‘Liga de Villanos’

¿Será que tiempos difíciles se vienen para Shigaraki Tomura y su grupo?

Boku No Hero Academia es un anime que fue estrenado en el año 2016. Fue dibujado por el japonés Kohei Horikoshi y ha logrado situarse en varias ocasiones en el primer lugar de las encuestas en la revista Weekly Shonen de la editorial Shueisha.

My Hero Academia

Narra la historia de un mundo donde de un momento a otro las personas empiezan a obtener diversos poderes, terminando así con más 80% de la población con algún tipo de poder. Sin embargo aún hay casos de personas que nacen sin algún tipo de particularidad, es este el caso de ‘Deku’ el protagonista, quien pese a no tener ningún poder, luchará por convertirse en un héroe.

Mira aquí lo que fue el intro más reciente del anime