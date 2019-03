Avengers Endgame: ¿Dónde estuvo Capitana Marvel todo este tiempo?

¡¡Cuidado con los spoilers!! Si es que aún no ves Capitana Marvel, no te recomendamos leer la siguiente nota, pues se detallara con exactitud una de las escenas post créditos, así como su conexión con Avengers: Endgame y el paradero de la heroína todo este tiempo. De lo contrario, adelante.

En la primera escena se puede ver al Capitán América, Viuda Negra, Hulk y Máquina de Guerra, quienes ven el dispositivo que usó Nick Fury para llamar a la Capitana Marvel se apagó. Al preguntarse de qué se trataba o para qué funcionaba, apareció la heroína preguntando por su amigo.

Sin embargo, salta la pregunta ¿Dónde estuvo Capitana Marvel todo este tiempo? debido a que la película está ambientada en los 90, su paradero era desconocido hasta la actualidad. Esta información ha sido revelada por Scott Ladewig, un asistente al evento que hizo Disney para ver un metraje de Avengers: Endgame.

The Avengers Endgame scene they showed was at Avengers HQ, Captain Marvel saying let's go kill Tanos. Nebula says she knows where he is. Rocket says biggest energy surge ever seen on Earth when he used the glove, but it was seen again on another planet shortly after.