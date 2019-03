Digimon Adventure: La imagen que lanzó Toei Animation por el aniversario 20 del anime

Durante la semana volvimos a tener noticias de Digimon Adventure, y es que el famoso anime de monstruos en un mundo digital llegó a los 20 años de su primera emisión. Es debido a eso, que se lanzó un teaser conmemorando este aniversario, pero no fue hasta hoy, 7 de marzo, que se recordó esa primera vez.

Aquel domingo 7 de marzo de 1999 en Japón se emitió por primera vez la serie de Digimon Adventure, donde siete niños fueron de campamento de verano, sin embargo, se dieron con un cambio climatológico, por lo que en lugar de disfrutar del sol, solo podían ver nieve. Es en ese momento que unas extrañas luces se dejan ver y con ello caen unos dispositivos que los llevarían a una aventura sin igual.

Este anime de 54 episodios se emitió hasta el 26 de marzo del 2000, dejando uno de los finales más emotivos que se recuerda, pues a más de uno hizo llorar la escena del sombrero de Mimi, la caída de Palmon y el sonido de ‘Butterfly’, el tema de apertura que fue interpretado por Wada Kouji, cantante que falleció el pasado 3 de abril de 2016.

La serie tuvo una continuación situada cronológicamente en el 2002, aunque es una de las más criticadas por los fanáticos de la franquicia. No obstante, la misma tuvo una tercera entrega en el 2015, donde a modo de ovas, lanzaron 26 episodios, que no fueron ajenos a las duras críticas por su bajo contenido.

Pero Adventure no fue la única saga de Digimon, pues también se tiene Tamers (03), Frontier (04), Savers (Data Squad), Xros Wars (Fusion), Hunters y Universe, de las cuales, las últimas dos no llegaron a Latinoamérica, pese a que ya culminaron hace unos años.

Here's to twenty years since the series was born. Happy 20th Anniversary to #DigimonAdventure! pic.twitter.com/wCAFBrt9uy