My Hero Academia: Artista imagina a Uraraka y Yaoyorozu en su versión adulta y sorprende a fans

Sin duda alguna Boku No Hero Academia (My Hero academia) se ha convertido con el paso de sus temporadas en uno de los animes más vistos por los miles de fanáticos al rededor del mundo que disfrutan de la animación Japones, y que ven en esta nueva serie al sucesor de los viejos animes shonen que se han ido retirando. Ya no falta mucho para el estreno de su cuarta temporada, y antes que esto suceda un artista ha retratado a dos conocidas personajes.

Justo cuando el manga y anime se encuentran en pleno apogeo, un joven artista en internet tuvo la genial idea de retratar a dos de las personajes femeninas más importantes de la serie, pero en una versión futura, es así que ahora podemos tener una idea de cómo se verían de adultas.

Se trata de las personajes Ochako Uraraka y Yaoyorozu Momo, quienes fueron retratadas por el artista en línea, que lleva por nickname ‘Joshua chan’. Ambos dibujos pueden ser encontrados a través de su cuenta de instagram. No olvidemos que este mismo joven dibujó anteriormente a Izuki Midoriya, Todoroki Shoto y Katsuki Bakugo.

Lo que llama nuevamente la atención de estos dibujos es la apariencia adulta que le ha dado a las personajes, cambiando sus atuendos y dándoles un aire más adulto. Miles de fanáticos se han mostrado encantados con estos nuevos FanArts y no pueden esperar el momento en que el anime llegue a mostrar algo parecido en pantallas.

Boku No Hero Academia es un anime que fue estrenado en el año 2016. Fue dibujado por el japonés Kohei Horikoshi y ha logrado situarse en varias ocasiones en el primer lugar de las encuestas en la revista Weekly Shonen de la editorial Shueisha.

My Hero Academia

Narra la historia de un mundo donde de un momento a otro las personas empiezan a obtener diversos poderes, terminando así con más 80% de la población con algún tipo de poder. Sin embargo aún hay casos de personas que nacen sin algún tipo de particularidad, es este el caso de ‘Deku’ el protagonista, quien pese a no tener ningún poder, luchará por convertirse en un héroe.

Mira aquí lo que fue el intro más reciente del anime