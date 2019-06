Dragon Ball Super: Toei Animation decepciona a fans por sorpresa que prometió

No lo podían creer. Toei Animation anunció una gran sorpresa la semana pasada, pero los millones de fanáticos de Dragon Ball, no quedaron satisfechos, pues creyeron que se trataba de la confirmación de los nuevos episodios de la saga Super, sin embargo, la verdad era totalmente diferente.

A través de sus redes sociales, como inició este misterio, Toei Animation, decidió revelar el anuncio “extraordinario” que hizo delirar a sus seguidores. “Algo legendario está llegando, ¡una nueva edición coleccionista de Dragon Ball Z celebrando 30 años! Serie completa, en Blu-Ray, el primer Artbook completo para Norteamérica, una figura exclusiva, y ¡más anuncios por venir!”, fue lo que escribió en el post.

Con esto, las expectativas de los fanáticos de la obra de Akira Toriyama se cayeron, pues más de uno, esperaba algo más por parte de la marca. Lo que se sabe hasta el momento, es que esto no llegará a Latinoamérica, por lo que este mercado que demostró ser de los que más consumen este producto aún no está en el radar de la empresa japonesa.

Seguido de esto, publicaron otro tweet donde se puedo ver una figura completamente oscura, pero con la clara silueta de Gokú, por lo que quizá la figura que anuncian podría ser una del protagonista de la serie. Lo que la marca también anunció, fue que si quieren ser los primeros en conocer lo que saldrá, deben registrarse en el siguiente enlace.

