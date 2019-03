Jonas Brothers están de vuelta y aquí podrás ver sus mejores cameos en Disney

Tuvieron que pasar seis largos años para que Nick, Joe y Kevin vuelvan a reunirse ante la sorpresa de sus fans, quienes deliraron, gritaron y remecieron las redes sociales al ver un curioso video en donde los hermanos anunciaron esto. ¡Los Jonas Brothers están de vuelta!

Nick, Joe y Kevin no solo se hicieron famosos por sus grandes éxitos musicales, sino que, también tuvieron participación en películas y series de Disney, como por ejemplo, 'Camp Rock', 'Camp Rock 2: The Final Jam', entre otros. Si es que no las recuerdas, aquí detallaremos sus pasos por el séptimo arte.

Camp Rock

Disney apostó a lo grande en 2008 con sus grandes estrellas, los Jonas Brothers y Demi Lovato. Mitchie Torres (Demi) es una aspirante a música que quiere convertirse en cantante profesional, por lo que asista a un campamento llamado "Camp Rock". Ahí conocerá a Shane Gray (Joe Jonas), quien es el encargado de dar clases de baile junto a Jason y Nate (Kevin y Nick Jonas).

Camp Rock 2: The Final Jam

Dos años después, Mitchie (Demi Lovato) regresa al campamento para seguir formándose como artista, divertirse y continuar su romance con Shane (Joe Jonas). Sin embargo, aparece una banda rival, Camp Star, cuyo objetivo es convertir a los campistas en estrellas del pop. Es ahí donde empieza la guerra de campamentos.

Jonas Brothers: The 3D Concert Experience

Sigue a Nick, Joe y Kevin durante su gira 'Burnin Up'. Disney ofreció una vista en 3D con imágenes inéditas de una forma nunca antes vista: entre bastidores, su agenda, mientras están en la ciudad de Nueva York. Una experiencia que toda fanática de los Jonas disfrutará a cada instante y podrás verla en Netflix.

Si creías que solo habían participado en películas, pues estás muy equivocado. Los Jonas Brothers aparecieron también en algunos capítulos de 'Hannah Montana', la serie y aquí te dejamos algunos extractos.