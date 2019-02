Oscar 2019: ¿Por qué razón ganó Rami Malek a Mejor Actor?

Premios Oscar 2019, la Academia premió a Rami Malek como Mejor Actor por su actuación como Freddie Mercury en Bohemian Rapsody. La decisión le dio el cuarto galardón a la película en la presente edición, aunque no está excenta de cuestionamientos.

Cabe preguntarse, ¿que influyó para que el Oscar sea entregado al actor de California?

Si bien la película Bohemian Rapsody se ha ganado el apoyo de los millones de espectadores que la vieron, la crítica no ha sido igual de positiva con el filme sobre la vida de Mercury y de la historia de Queen.

No obstante, fuera de la calidad actoral de Rami Malek –cuestionado por su personificación del vocalista de la banda británica–, el motivo para recibir el premio a Mejor Actor se precede por un patrón que sucede desde hace varias ediciones.

Salvo en el 2016, el premio del Sindicato de Actores es un fuerte peso para dar por cantado al actor que ganará los Premios Oscar. Sucedió con Gary Oldman en Darkest Hour, Leonardo DiCaprio en The Revenant, Eddie Redmayne en The Theory of Everything y así sucesivamente. Solo en el caso de Denzel Wahington fue diferente: el actor ganó el premio del SAG por Fences, pero no en la ceremonia de la Academia, que le entregó la estatuilla añorada a Casey Affleck.

La premiación de los SAG influye en las votaciones de los miembros de la Academia en el caso de Mejor Actor. Además, Rami Malek ganó en esa categoría en los Globos de Oro y los BAFTA.