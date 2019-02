Oscar 2019: Skin se lleva la estatuilla como mejor cortometraje

Skin se llevó el trofeo como mejor cortometraje en los Oscar 2019. La producción se impuso a Detainment, Fauve, Marguerite y Mother



Fotos de la presentación de Lady Gaga y Bradley Cooper en los premios Oscar 2019.

Lady Gaga y Bradley Cooper cantan 'Shallow' de la película A Star Is Born.

'First man' de Damien Chazelle logró coronarse en la categoría Mejor efectos visuales en los premios Oscar 2019.

Bao de Domee Shi triunfó como Mejor cortometraje animado en los premios Oscar 2019.

Period. End of Sentence se alzó en la categoría Mejor corto documental en los premios Oscar 2019.

Spider-Man se convirtió en la Mejor película animada de los premios Oscar 2019.

Mahershala Ali se alzó en la categoría Mejor actor de reparto en los premios Oscar 2019 por su trabajo en la película 'Green Book: una amistad sin fronteras'.

'Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury' triunfó en la categoría Mejor edición fílmica.

Roma de Alfonso Cuarón ganó a Mejor película extranjera en los premios Oscar 2019.

Segunda estatuilla para 'Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury' por Mejor mezcla de sonido.

'Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury' ganó en la categoría Mejor edición de sonido en los premios Oscar 2019.

Alfonso Cuarón al ganar en la categoría Mejor fotografía en los Oscar 2019.

Roma de Alfonso Cuarón ganó a Mejor fotografía en los Oscar 2019.

Black Panther triunfó en la categoría Mejor diseño de producción en los premios Oscar 2019.

El ganador a Mejor diseño de vestuario es para 'Pantera Negra' (Black Panther).

La película 'Vice' se alzó en la categoría Mejor maquillaje y peinado en los premios Oscar 2019.

La actriz Regina King se convirtió en la primera ganadora de los premios Oscar 2019.

'Free Solo' se convirtió en el Mejor documental de los premios Oscar 2019.