Oscar 2019: ¡Bao conquistó la estatuilla dorada a 'Mejor Corto Animado!

Oscar 2019 EN VIVO | La tierna historia de un pastelito que cobra vida terminó cautivando a miles de personas. Bao se alzó con la estatuilla a 'Mejor Corto de Animación', superando a otros como "Animal Behaviour", "Late Afternoon", "One Small Step" y "Weekends".

