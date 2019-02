La Maldición de Hill House: Netflix confirma una segunda temporada

¡La maldición continúa! Una de las series más exitosas de Netflix durante el año pasado es "La Maldición de Hill Hosue". La historia de terror narra los efectos que tenía una casa vieja sobre la familia Crain (padre, madre y cinco hijos). El día de hoy, se confirmó una segunda temporada.

En esta ocasión, Netflix junto a Mike Flanagan y Trevor Macy llegaron a un acuerdo para producir series exclusivas al servicio de streaming, entre ellas, una secuela la serie mencionada líneas arriba, aunque cambiará de nombre, "The Haunting" (La Maldición), la cual contará con historia y personajes nuevos.

Los directores Flanagan y Macy hicieron oficial esta asociación de siete años, donde realizaron seis películas y una serie bajo el nombre de Intrepid Pictures. Entre las cintas se encuentran "Gerald's Games", "Oculus" y "Hush", así como "La Maldición de Hill House".

Esta serie es una versión moderna de la icónica novela de Shirley Jackson, en la que participaron Paramount Television y Ambin Entertainment. "Mike Flanagan y Trvor Macy son expertos en el arte de crear historias auténticamente aterradoras que dejan a la audiencia al filo de sus asientos", comentó Cindy Holland, Vicepresidente de Contenido Original en Netflix.

"Estamos orgullosos de haber trabajado con ellos en La Maldición de Hill House, Gerald's Game, Hush y Before I Wake", mencionaron Flanangan y Macy en cuanto al nuevo acuerdo que firmaron con Netflix.

"La Maldición de Hill House" se estrenó en octubre de 2018 y fue un éxito rotundo, lo que generó buenas críticas, obteniendo nominaciones a los premios Motion Picture Sound Editors, Writers Guild of America y Art Directors Guild.

La segunda parte, "The Haunting" aún no tiene fecha exacta, pero se supo que llegará a Netflix en 2020.

You guessed it. The HAUNTING OF BLY MANOR, a new chapter in the Haunting series based on the works of Henry James, is coming in 2020. pic.twitter.com/nvhRBEfH2E