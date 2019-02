Black Mirror: Bandersnatch: Si viste la cinta debes saber lo que pasó con tus elecciones

Netflix anunció en diciembre del 2018 que presentaría nuevo material de Black Mirror, lo que nadie imaginó es que, en vez de ser una serie, el proyecto iba a hacer una película.



Con el paso de las semanas, el estreno de Bandersnatch dejó a más de uno sin palabras, ya que no se trataba solo de un simple largometraje, sino de uno interactivo, algo no visto, por lo menos hasta el momento, en el servicio de streaming.

Bandersnatch no solo revolucionó el universo Black Mirror, sino también usó los gustos de los usuarios para continuar su historia y así obtener uno de los finales; sí, la película tiene más de una conclusión.



Tras su estreno, las redes sociales se llenaron de memes y teorías entorno a Black Mirror: Bandersnatch. Semanas atrás, internautas bromeaban con que la película iba a servir para que la plataforma de streaming conociera un poco de sus cibernautas mediante las decisiones que tomaban con la película. Si bien era una teoría, esto podría haber tomado otro rumbo.





De acuerdo con Michael Veale, investigador de tecnología y protección de datos de la University College de Londres, las ‘bromas’ de los usuarios no estaba lejos de la verdad.



Veale afirma haber solicitado información sobre la recopilación de datos por parte de las empresas, algo que pudo hacer gracias al Reglamento de protección de datos general (GDPR) de Europa.

Según el New York Magazine, el usuario pudo indagar sobre cuál fue el uso que la compañía de streaming les dio a los datos recabados en la interacción con Black Mirror: Bandersnatch. De acuerdo con la información que dio, la empresa mencionó que las decisiones que los espectadores hicieron fueron utilizadas para realizar futuras recomendaciones personalizadas al usuario, y de esa manera, ellos tuvieran acceso a títulos atractivos para una próxima vez.

Pero eso no es todo. Michael Veale compartió que los usuarios pueden solicitar a Netflix un documento con las decisiones que tomaron en Black Mirror: Bandersnatch.

El texto llegará al correo electrónico proporcionado, junto con una clave de datos por parte de la empresa. A través de su cuenta de Twitter, Vale hizo un hilo para contar cómo es que fue que pidió la información.

Netflix claim they only use individual choices to inform which video segments to show, although they do learn from aggregate choices, as would be expected. pic.twitter.com/T5us7JoWbB