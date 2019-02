Game of Thrones: ¿'Meñique' murió? Escena de temporada 7 reveló su verdadero destino

Uno de los personajes más cuestionados, criticados y odiados de Game of Thrones fue sin duda Petyr Baelish. Conocido entre los fans de la serie de HBO como Littlefinger (meñique), su desaparición en la temporada 7 dejó a más de un televidente contento.

Recordemos que en capítulos pasados, cuando Sansa Stark y Arya Stark se reencontraron en Invernalia, Lord Baelish intentó boicotear la relación entre las hermanas con sus intrigas pero, para su mala fortuna, Lady Arya descubrió sus acciones y puso en alerta a su hermana. Tras ser sorprendido en medio de una reunión, la joven Stark acabó con la vida de 'meñique' delante de todos los presentes. Pero, pese a verlo visto morir en pantalla, un análisis de las escenas nos habría dicho lo contrario.

Un usuario de Youtube identificado como "Neo" viene compartiendo una no muy descabellada teoría sobre Game of Thrones y 'Meñique'. Su hipótesis la centra en que Lord Baelish no habría muerto y que todo fue una farsa en la que un "sin rostro" se hizo pasar por él para ser asesinado.

El cibernauta basa su teoría en el episodio cinco de la temporada 7, donde Arya espía a Littlefinger mientras él habla con una completa desconocida y le entrega una moneda, o es lo que parecer ser.

Petyr Baelish junto a la desconocida frente a Arya Stark

De acuerdo con el youtuber, de la charla se logra escuchar la frase "ha llegado tu momento", y se ve como ambos personajes intercambian un objeto; una moneda de hierro para ser más claros, muy similar a la que Arya entrega en Braavos al llegar para que la ayuden.

Esta escena sería clave para deducir que Baelish efectuó un trato y así poder salvarse y aparecer cuando menos los esperamos. No sería de extrañar que Littlefinger usara esta estrategia y conociera a los sin rostro, ya que su abuelo emigró a Poniente desde Braavos.