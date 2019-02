Bohemian Rhapsody: Revelan quién dio voz a Freddie Mercury en cada tema [VIDEO]

Bohemian Rhapsody se ha posicionado como uno de los mejores estrenos de la temporada. La cinta, que nos cuenta la historia detrás de la leyenda Freddie Mercury, ha llevado a lo más alto de la fama a Rami Malek, quien se robó la atención de los espectadores con su actuación.

Pero Malek no ha sido el único que se llevó los aplausos de los fanáticos de Queen, sino también la música que acompaña a Bohemian Rhapsody. En redes sociales se ha revelado quién fue el cantante que le dio vida a todos los temas escuchados en el largometraje.

Fanáticos de Queen vienen comentando sobre Marc Martel, el hombre que dobló su voz en las canciones que se escuchan en Bohemian Rhapsody.

Martel cantando We are the champions

Martel es famoso por ser cantante de rock cristiano y en el año 2012 fue escogido por Brian May y Roger Taylor, integrantes originales de la banda Queen, para ser vocalista de The Queen Extravaganza, grupo tributo oficial de la agrupación británica.

Su interpretación y sobre todo el similar tono de voz que tiene con Freddie Mercury le permitieron doblar al desaparecido líder de Queen en la cinta ganadora de varios premios.

Marc Martel y Bohemian Rhapsody

Usuarios de las redes sociales que siguen su carrera, videos y presentaciones en diversos escenarios, han quedado enamorados de su voz.