Netflix lanza una categoría especial por los Oscar 2019

El 24 de febrero es la fecha en que se celebrarán la entrega de los premios Oscar 2019, gala en que la Academia reconocerá a las distintas películas, cortometrajes y documentales que sobresalieron en 2018.

Netflix no quiere dejar pasar el magno evento, por tal motivo (y para celebrar las nominaciones de sus producciones) creo una nueva categoría en la que se encuentran las cintas y documentales nominados este año, además de los ganadores de las últimas ediciones de los premios Oscar.

La sección cuenta con clásicos del cine como Mary Poppins (1964), Preludio a la Guerra (1942), hasta los nominados para este año como La Partida Final y Roma de Alfonso Cuarón.

Esta es la lista completa de las películas y documentales disponibles en Netflix:

Preludio a la Guerra (1942)

Mary Poppins (1964)

Man of All Seasons (1966)

La decisión de Sophie (1982)

La Sociedad de los Poetas Muertos (1989)

Perfume de Mujer (1992)

La Lista de Shindler (1993)

Pulp Fiction (1994)

Forrest Gump (1994)

Sensatez y Sentimientos (1995)

Mente Indomable (1997)

La vida es Bella (1998)

Las reglas de la vida (1999)

Wallace & Groomit: La Batalla de los vegetales (2005)

Sin Lugar para débiles (2007)

Secretos de una pasión (2008)

The Square (2013)

12 años de Esclavitud (2013)

Birdman (2014)

Virunga (2014)

The Look of the silence (2014)

Selma: El poder de un sueño (2014)

The Revenant (2015)

Spotlight (2015)

Carol (2015)

La Gran Apuesta (2015)

What Happened to Miss Simone? (2015)

La Habitación (2015)

A War (2015)

Winter on Fire: Ukraine’s fight for freedom (2015)

Extremis (2016)

Enmienda XIII (2016)

Life, animated (2016)

Los Cascos Blancos (2016)

Ícaro (2017)

Heroína(s) (2017)

Strong Island (2017)

On Body and Soul (2017)

Roma (2018)

La Partida Final (2018)

La Balada de Buster Scruggs (2018)