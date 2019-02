Dragon Ball Heroes: Una nueva filtración revela la posible muerte de un querido personaje

Las filtraciones no paran de llegar a Dragon Ball Heroes, y es que no ha pasado más de 24 horas desde que conocimos los primeros vistazos sobre el nuevo manga que ya ha sido lanzado en Japón, para que ahora nos encontremos con la posible muerte de uno de los personajes más queridos de la franquicia.

Este jueves veíamos las en las filtraciones que dentro del palacio de Zeno Sama, Daishinkan o el Gran Sacerdote habla con alguien que lleva su mismo atuendo, revelándonos que se trata en realidad de Gokú, que de una forma que no se aún, sobrevivió a la explosión del Planeta Prisión.

Pero como si no fuese suficiente, también notamos unos vistazos acerca de la pelea que tiene Kefla con Kamin y Oren, pero no sería solo eso, porque también vemos a un desconcertado Kyabe y unas poseídas Kale y Caulifla, que al parecer pierden la fusión y sufren una transformación muy parecida a la que tuvo Vegeta en Dragon Ball GT.

Ahora, unas nuevas páginas salieron, gracias al usuario @Jaredhendrix6 podemos ver una nueva secuencia, en la que aparece Hit peleando contra Zamas. El sicario de 1000 años logra darle varios golpes, pero de pronto aparece Hearts que le habla acerca de Jiren.

Pero no sería todo, porque Hit decide atacarlo, aunque no logra conectar ningún golpe, pese a eso, el guerrero del Universo 6 no se detiene y quiere acabar con la amenaza, pero de pronto Zamas aparece por su espalda y lo atraviesa con su conocido poder. No se ve más, pero todo hace indicar que este querido personaje se podría despedir de la franquicia en esta saga.

Te dejamos las imágenes