Breaking Bad: elenco de la película fue revelado y dos personajes “regresan” de la muerte

La exitosa serie Breaking Bad tendrá su propia película. El mismo protagonista, Bryan Cranston, lo confirmó dos veces en distintas entrevistas, aunque nunca estuvo seguro si su personaje regresaría debido a que murió en el último capítulo.

En noviembre, se informó que Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, estaba trabajando en una película de dos horas con el nombre código Greenbrier. Rumores indicaron que tomaba espacio en el mundo canónico de Walter White y Jesse Pinkman, pero no hubo más noticias. Hasta ahora.

Poco después se reveló que el protagonista de la nueva película sería Jesse Pinkman. El nuevo filme del mundo de Breaking Bad seguiría las aventuras del personaje de Aaron Paul luego de escapar en el último episodio de la serie.

El sitio web Revenge of The Fans consiguió información sobre el nuevo elenco de Greenbrier. Estos podrían ser considerados spoilers ya que dos personajes que fallecieron durante el programa aparecerían en la película de Breaking Bad, aunque no se sabe con exactitud el rol que tomarán: si serán un recuerdo o si están vivos.

Elenco de la película de Breaking Bad

Aaron Paul como Jesse Pinkman

Jonathan Banks como Mike Ehrmantraut

Jesse Plemons como Todd

Charles Baker como Skinny Pete

Matt Jones como Badger

Robert Forster como Ed

Tess Harper como Mrs. Pinkman

Kevin Rankin como Kenny

Krysten Ritter como Jane Margolis

Bryan Cranston como Walter White

Los últimos dos nombres emocionaron a los fans, ya que Jane Margolis, la novia de Jesse Pinkman que murió de sobredosis, y Walter White son algunos de los personajes favoritos de Breaking Bad.

La madre de Jesse Pinkman es parte del elenco del nuevo filme.

Sinopsis de la película de Breaking Bad

Aún no existe información acerca de la trama del nuevo filme, pero en ocasiones anteriores Bryan Cranston aseguró que sería necesario darle un final a historias del programa que nunca tuvieron un cierre.

El sitio web que publicó la noticia, Revenge of The Fans, recalcó que se trata solo de especulaciones, pero debido al gran impacto que tuvo Walter White y Jane Margolis en Jesse Pinkman, no sería de extrañar que el personaje de Aaron Paul recuerde constantemente a estos personajes y ese sea el motivo por el cual Bryan Cranston y Kristen Rytter regresarían a la cinta de Breaking Bad.

En el siguiente video de YouTube, Bryan Cranston da detalles sobre la película de Breaking Bad.