Jim Parsons se confiesa y revela por qué no puede interpretar más a Sheldon Cooper

Con más de 10 años al aire, The Big Bang Theory no solo se convirtió en una de las series favoritas de los televidentes sino también le dio fama y fortuna a sus protagonistas.

Con la presentación de su temporada 12, actores y miembros de la producción revelaron que sería la última, algo que entristeció a más de uno. Con el paso de los días, se reveló que el actor Jim Parsons estaba detrás del fin de la sitcom, algo que provocó malos comentarios de sus propios seguidores. Poco después el actor dio su versión de los hechos en una carta.

En una reciente entrevista con el portal The New Paper, Jim Parsons ha contado lo difícil que fue para él tomar la decisión de no volver a interpretar al científico Sheldon Cooper.

"Fue algo muy sentimental, fue muy duro, más de lo que pensaba, hablar con todos. Pronto la serie cumplirá 12 años. No hay nada en ello que haga pensar que es muy pronto para decir adiós. Pero aún así es algo macabro, me recordó a tener que sacrificar a un perro. No porque la serie esté enferma, es por que sabes que estás haciendo lo correcto pero aún así es muy, muy doloroso. Porque es una muerte, no hay forma de evitarlo. No es como si un trabajo llegara a su fin, es un modo de vida que acaba para todos nosotros".

El actor, quien rechazó una oferta de US$50 millones por grabar dos temporadas más de la serie, dijo que el fin de ' The Big Bang Theory' era algo necesario, pero muy doloroso para todo el elenco. Así también, el intérprete indicó que era momento de descansar y provocar otro tipo de papeles. "Es momento de dar vuelta a la página, amo el personaje, pero hasta acá nomás", exclamó.

The big bang theory

La serie narra la vida de un grupo de científicos y sus complejas situaciones cotidianas, representando el lado cómico de los mal llamados ‘nerds’ que todos conocemos.