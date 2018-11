Aquaman: liberan siete asombrosos póster de los protagonistas [FOTOS]

Falta pocos meses para el estreno de Aquaman, la película que contará la historia de Arthur Curry y como este consigue ser el gobernante del reino submarino de Atlantis.

Por tal motivo, Warner Bros. publicó siete pósters promocionales que muestran a los personajes de Aquaman, entre los que se destaca el de Nicole Kidman como la reina Atlanna y Willen Dafoe en el papel de Vulko.

El anuncio se hizo en la cuenta oficial de Twitter de Aquaman, los afiches son parte de una campaña publicitaria de la película y de los eventos que realizará la Warner Bros y DC Comics en Estados Unidos, China y Asutralia.

Check out the new #Aquaman character posters now - in theaters December 21. pic.twitter.com/wVeSRDEkys