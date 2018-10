Elseworlds: Superman podría ser un villano en el crossover [FOTOS]

Elseworlds es uno de los eventos más importantes y esperados por los fanáticos del Arrowverso, el crossover contará con la participación de Flash, Arrow, Supergirl, Batwoman y Superman.

Sin embargo, diversas fotografías del set de grabación demostrarían que el Hombre de Acero no estaría del lado de los héroes, quien portará el traje negro visto en los cómics tras su derrota y posterior muerte a manos de Doomsday.

Les advertimos que a partir de aquí viene los SPOILERS.

El ver a Superman con el traje negro parece indicar que, en alguna de las tierras alternativas, Superman derrotó a Doomsday y resucitó.

Sin embargo, las distintas fotos indican que ese no será su único papel en el crossover. Si nos basamos en las imágenes, este no sería el Superman de la Tierra 38 donde habita Supergirl, ya que esa versión ha sido vista en el set con su traje clásico.

Lo que confirman las sospechas del Superman malvado con traje negro, son las fotos en las que lo muestran leyendo un misterioso libro con inscripciones parecidas a las que Barry Allen talló en las paredes luego que escapó de la Speed Force al comenzar la cuarta temporada de The Flash.

Black-suited Superman (Tyler Hoechlin) & the book.

Not familiar with the DC Lore.#TheFlash #Arrow #Supergirl crossover Elseworlds at Surrey Central. pic.twitter.com/yUej2oUXKO