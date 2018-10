Avengers 4: Michael Douglas confirma la teoría más importante sobre el reino cuántico [VIDEO]

Avengers 4 se ha convertido en la película más misteriosa de Marvel, debido a que hasta el momento no hay información oficial sobre su contenido o la dirección que tomará tras los acontecimientos de Infinity War, donde la mitad del universo terminó aniquilado por culpa de Thanos y el poder de las gemas del infinito.

Hasta el momento son muchas las teorías de los seguidores en las redes sociales, las cuales no han podido ser comprobadas; sin embargo, algunos de los actores de la esperada película no han medido sus palabras durante las entrevistas, como es el caso de Michael Douglas, quien interpreta al doctor Hank Pym en las películas de 'Ant-Man'.

Según la revelación del actor, el Reino Cuántico será la clave en la cinta del Universo Cinematográfico de Marvel, confirmando así una de las teoría más populares entre los seguidores, la cual consiste en los viajes en el tiempo por medio del artefacto que los llevará por el Reino Cuántico.

"Cierto, cierto. Eso es absolutamente verdad. Quiero decir, todos ellos, es decir, el Reino Cuántico, es la clave. Esa es la clave. El Reino Cuántico juega una parte importante en todos los siguientes capítulos, creo yo, de las películas de Marvel", indicó el veterano actor de Hollywood durante una entrevista via llamada en el programa de radio On Air With Ryan Seacrest.

LA HISTORIA

Como se recuerda, el Microverso apareció por primera vez en la cinta de Ant Man en el 2015, donde el héroe más pequeño de Marvel tuvo que acceder a él poniendo en riesgo su vida; sin embargo, fue durante su secuela junto a 'La Avispa' donde se exploró a profundidad este nuevo universo, donde estaría permitido los viajes en el tiempo.

Como se recuerda, tras el final de Indinity War, Scott Lang (Paul Rudd) se quedó atrapado en el Reino Cuántico tras la desaparición de sus compañeros por el chasquido de Thanos. Por lo que Los Vengadores deberán de intentar rescatarlo para lograr descubrir cómo viajar en el tiempo y revertir todo lo sucedido.