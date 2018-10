Páginas para ver películas y series 2018 ONLINE GRATIS de manera legal

¿Cómo ver películas online 2018 sin cortes? Es una de las grandes interrogantes que muchos de los usuarios se plantean a diario, debido a que Internet brinda muchas propuestas, pero no todas son legales. Ante ello, hoy conocerás cómo ver las cintas de forma gratuita y completas, sin interrupciones, además de las películas y series del 2018 que la están rompiendo.

Ver películas ONLINE GRATIS y series de estreno en español en los ratos libres o durante un fin de semana es un hábito en millones de personas que disfrutan de buenas propuestas desde sus hogares, existen muchas opciones para ver películas completas y de todos los gustos. Plataformas de streaming como es el caso de Netflix, HBO Go, Amazon Prime o Hulu son algunas de las opciones para ver las películas y series 2018, pero no son gratis y no están al alcance del bolsillo de todos.

A través de YouTube también se puede ver películas, series y documentales del 2018 o años anteriores, ya que algunos canales no infringen los derechos de autor de producciones que lo permiten, encontrando una gran variedad de películas de acción, películas de terror, películas románticas, algunos últimos como es el caso de Avengers y las cintas de Marvel, pero también su capacidad es limitada.

No es necesario buscar trucos extraños o ilegales para ver ver películas online completas y sin cortes en plataformas como Netflix, HBO Go, Amazon Prime o Hulu, ya que existen páginas de películas y series online que son libres de publicidad y están a disposición de todos los países como Perú, México, Estados Unidos, además de contar con producciones de distintos continentes.

¿Dónde ver series y peliculas online de forma legal?

Hoy te pasamos una lista de páginas para ver películas y series ONLINE español latino HD 2018, como son las de Avengers de Marvel, siendo las más famosas de las redes.

1. Pelisplus.tv

Pelisplus.tv es una de las páginas para ver peliculas completas en español latino y todos los idiomas en los que fue hecha. Para ingresar solo debes colocar en el buscador el nombre y automáticamente te llevará a un panel con los últimos estrenos en versiones como CAM, DVD, HD, FULL HD y 4K.

Podrás encontrar todos los géneros del cine, como terror, suspenso, drama, comedia, además de series de TV en latino e inglés, documentales y animes. Su ingreso es gratuito y carga con gran rapidez gracias a su interfaz. En ella ya puedes ver Avengers: Infinity War en HD.

2. Popcornflix.com

Considerada como una de las mejores páginas para ver películas y series online completas en español, latino y en inglés. Popcornflix puede hacerte pasar un agradable fin de semana gracias a su rapidez y orden a primera vista. En la página existen dos pestañas, una con las más populares y la otra con los estrenos que llegarán.

Por si fuera poco, también puedes ver shows de televisión en español latino, desde los más antiguos hasta los actuales, sin la necesidad de esperar a que sean subidos a YouTube, como hacen millones de personas.

3. Gnula.nu

Gnula logra conquistar a los usuarios por ser un portal para ver películas online y disfrutar de estrenos en series de diferentes géneros, además los amantes de Marvel podrán aguardar la subida de Avengers 4 cuando salga a la luz el próximo año, ya que es una de las primeras en compartir ese tipo de películas online gratis en todos los idiomas.

El catálogo de cintas es más amplio que el de Neflix o Amazon, por ello tendrás muchas horas para armar un listado con lo que desees ver. Incluso cuenta con la opción de registro, lo que te ayudará al momento de hacer tu lista y accederás a un catálogo especial de directores de grandes títulos del cine no solo de Estados Unidos, sino también de todo el mundo.

4. Watch-free.me

Si eres fanático de los thrillers o películas de drama, o si prefieres cualquier otro género de películas, estarás satisfecho con la gran variedad de cintas gratis en el catálogo, además permite la mejor transmisión gratuita sin la necesidad de un registro. Incluso incorpora la pestaña de 'Últimas películas' y el top 100 de las mejores.

Películas online gratis del cine independiente también podrás encontrar en Watch-free, además de títulos famosos como Avengers, Jurassic World, Spiderman, Ironman y cintas parecidas.