Hellboy, Legendary AF: Filtran fecha de estreno y póster oficial con David Harbour

No fue bien recibido por los fans. Lionsgate, compañía de distribución de cine, compartió en su página oficial de Facebook el póster de 'Hellboy, Legenday AF'. Esta película no continuará con la historia original que manejó el director Guillermo del Toro. Esta será la primera vez que se verá a la estrella de Netflix, David Harbour, como el 'demonio rojo'.

Entertainment Weekly fue el responsable de dar la noticia a través de Facebook, generando las reacciones de los usuarios y fanáticos del trabajo de Mike Mignola, creador de Dark Horse Comics. Sobre la historia de la nueva película de Hellboy se conoce lo siguiente. "El proyecto verá al personaje anunciado enfrentarse a una hechicera que está buscando venganza contra la humanidad, por lo que Hellboy tendrá que actuar un poco inhumano para derrotarla", describe el site Comicbook.

La fecha de estreno para 'Hellboy, Legenday AF' ha sido programada para el 19 de enero del 2019 en Estados Unidos. El actor David Harbour, quien interpretó a Chief Hooper en 'Stranger Things', confirmó su protagonismo en la película al compartir el póster oficial del film en su cuenta oficial de Instagram.

Sobre su nuevo personaje en el cine, el nuevo Hellboy escribió lo siguiente en la red social Instagram. "If you’re coming to New York Comic Con, I’m excited to give you a few minutes of hell" (Si estás viniendo al Comic Con de New York, estoy entusiasmado por darles unos minutos de infierno).

La presencia de Ron Pearlman, el Hellboy de Guillermo del Toro, ha sido descartada en esta nueva adaptación.