Escena de 'La Monja' explica el 'Universo de El Conjuro' con escalofriante final

Al igual que Marvel y DC Comics, la creación del director James Wan, 'El conjuro', ha sido calificado como un "universo", el cual ha sido explicado en el final alternativo que se presentó en el reciente estreno de la película 'La Monja' (The Nun). Este macabro personaje ya había hecho sus primeras apariciones en Annabelle y 'The Conjuring'. En la red social YouTube se explicó la conexión de las historias.

Las películas de 'El Conjuro' nos mostraban las historias más aterradoras que les tocó vivir a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. En la segunda entrega se pudo ver a Valak, el demonio que protagoniza la película 'La Monja'. Aunque en su momento no se conocía la relación que había con los personajes, recientemente se supo por qué es pieza clave del 'Universo de El Conjuro'.

En la plataforma YouTube se han encontrado algunos videos que unen algunas escenas de 'El Conjuro'. En ellas se puede ver a Lorraine Warren al lado de su hija mientras ella señala a Valak, que hizo una aparición en su casa luego de sellar un exorcismo que la llevó a pensar si debería de seguir involucrada en temas paranormales.

'La Monja' nos muestra a un personaje que lleva en su piel la marca de Valak. Este hombre es quien protagoniza el exorcismo que cambiaría la vida de Los Warren. ¿La razón? Fue la primera vez en que Lorraine se enfrentaba a un mal incontrolable. En la escena post créditos de 'La Monja' se puede ver cómo la investigadora paranormal se espanta al ser tocada por el poseído.

Las visiones que tuvo Lorraine Warren en 'El Conjuro 2' se hicieron realidad cuando tiene un primer encuentro con Valak. La frustración que tuvo al no poder salvar al poseído, ocasionó que cuestionara el don que tenía, por lo que tomó la decisión de no involucrarse a profundidad en los casos.

¿Cómo Valak y 'La Monja' se convierten en pieza clave de las historias? Según los críticos y amantes del cine de terror, este mal, que es considerado por muchos como un demonio, es el que posee a Annabelle y al hombre que Los Warren no pudieron salvar. Ojo, de ser cierta esta teoría, Valak no logró ser capturado en un objeto, como normalmente hacen para que no esparza el mal.

Es por esta razón que los usuarios de YouTube creen que Valak de 'La Monja' es la esencia del mal que atormenta a Los Warren, por lo que siempre será el conector de las historias.