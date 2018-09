Deadpool y su épico homenaje a Burt Reynolds [FOTO]

La noticia del fallecimiento del actor Burt Reynolds, estrella de muchas películas de los años 70 y 80, provocó innumerables reacciones en los famosos de Hollywood. Entre ellos se encuentra el de 'Deadpool', una de las figuras más incorrectas de las cintas de Marvel e interpretada por el canadiense Ryan Reynolds, quien publicó a través de su cuenta personal de Twitter una fotografía que compara a ambos a manera de homenaje.

Como se puede apreciar en el post que publicó el actor, la imagen muestra al popular y cómico mutante enmascarado posando ante la cámara en una habitación oscura y poco alumbrada. Del mismo modo, en la parte superior se ve a Burt Reynolds desnudo en una edición para la revista Cosmopolitan del año 1972 y en el que fue la primera foto al natural masculina en esta publicación.

Asimismo, en la descripción del tuit, Ryan Reynolds colocó lo siguiente: "Él lo hizo primero. Y mejor. Y desnudo. #BurtReynolds". De esta forma, la publicación contó con más de 14 mil retuits y más de 110 mil 'me gusta' en la citada plataforma ya que ha llamado la atención de todos en sus redes sociales por la peculiar manera de demostrar su homenaje.

Cabe destacar que otra serie de actores como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Elijah Wood, Mark Whalberg, así como directores y famosos, han expresado a través de las redes su honda pena por la partida del destacado actor.

He did it first. And best. And naked. #BurtReynolds pic.twitter.com/3HN5XsPXM6