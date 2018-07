Avengers Infinity War: Josh Brolin no sabía el destino de los personajes

En Avengers: Infinity War, vimos que el plan de Thanos era eliminar a la mitad del universo de una forma aleatoria, es decir, sin distinguir entre ricos, pobres, héroes y personas comunes. Si bien, esto suena aterrado y en un momento se creyó que no pasaría, Marvel nos lo mostró de la forma más directa posible.

Como bien se sabe, el chasquido, que era la meta de Thanos, se cumplió y con eso varios héroes desaparecieron ante la mirada desconcertante de los pocos sobrevivientes. Todo esto es conocido, lo que no se sabía, era que al igual que el público, Josh Brolin, el actor que lo interpretó, no sabía eso hasta después del estreno de la cinta.

PUEDES VER Director de Marvel Studios da una gran noticia sobre Doctor Strange

Tal como lo reveló en una reciente entrevista con el sitio USA Today, Brolin no tenía idea de qué héroes serían víctimas del “chasquido de Thanos”. Es por eso que, tuvo que esperar hasta el momento de la primera función de la película, donde junto a Chris Hemsworth (Thor), se enteraron de la desaparición de Peter Parker y compañía.

“Literalmente estaba en el cine diciendo, ‘Oh, dios mío. Oh, dios. Spiderman se acaba de desintegrar. Eso no está bien'. Miré a (Chris) Hemsworth y el me miró, rio y me dijo, ‘tu carrera está acabada'”, contó el actor.

Si bien la carrera del actor no ha terminado, como lo dijo Chris, él se ha visto atacado en redes sociales, tras el estreno de la cinta, por algunos fanáticos de los personajes caídos. Lejos de molestarse, él lo tomó con buen humor.

“En Instagram la gente publica cosas como, ‘te odio'. Eso es fantástico, porque soy el tipo que sonríe cuando ve eso es como: ‘Eso funcionó'”, dice Brolin.