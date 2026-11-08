Los mayas adoraban mucho la pintura roja, pero a causa de ella envenenaron el agua con mercurio sin querer Los investigadores sugieren que la exposición prolongada pudo haber influido en estas comunidades, agravando problemas ambientales.

El tono rojizo del dios solar maya Kinich Ahau, realizado entre los siglos VI y IX y que actualmente se conserva en el Museo Nacional de Antropología de México, muestra la fascinación de los mayas por el mercurio. Foto: DeAgostini

El tono rojizo del dios solar maya Kinich Ahau, realizado entre los siglos VI y IX y que actualmente se conserva en el Museo Nacional de Antropología de México, muestra la fascinación de los mayas por el mercurio. Foto: DeAgostini

El uso extendido de un pigmento rojo elaborado a partir de un mineral tóxico dejó concentraciones peligrosas de mercurio en antiguos cuerpos de agua de la península de Yucatán, México. Un estudio reciente publicado en la revista Science Advances encontró evidencias de esta contaminación en sedimentos que conservan más de 2.000 años de historia.

La investigación revela que los residuos de la pintura utilizada por los mayas terminaron en lagos y cenotes, donde el mercurio pudo transformarse en metilmercurio, una sustancia altamente tóxica. Los registros también muestran que esta contaminación afectó al entorno acuático durante siglos, aunque no se ha demostrado que fuera una causa directa del colapso de esta civilización.

El pigmento rojo que terminó contaminando el agua de los mayas

El responsable de este problema ambiental fue el cinabrio, un mineral compuesto por sulfuro de mercurio que se caracteriza por su intenso color rojo. Los mayas lo utilizaban para elaborar el pigmento conocido como bermellón, empleado en sus pinturas y otras manifestaciones culturales.

Aunque su uso permitía obtener un color llamativo, los residuos de este material podían llegar a los cuerpos de agua. Una vez depositado en los sedimentos de lagos y cenotes, el mercurio podía ser transformado por bacterias que viven en ambientes sin oxígeno en metilmercurio, una forma especialmente peligrosa de este elemento.

Con el paso del tiempo, esta sustancia puede acumularse en los organismos y aumentar su concentración a medida que avanza por la cadena alimentaria.

"No sospechábamos que lo utilizaran en las cantidades que estábamos observando", explicó Waters, uno de los investigadores del estudio, al referirse a la magnitud del uso de este mineral entre los antiguos mayas.

Los sedimentos revelaron niveles extremos de mercurio

Para conocer el alcance de la contaminación, los científicos analizaron muestras de sedimentos del lago Cobá y el cenote Xcach, también conocido como X-Canché. El primero se encuentra junto a la antigua ciudad maya de Cobá, mientras que el segundo es un sumidero inundado ubicado cerca de unas ruinas en la selva.

Los registros permitieron reconstruir las condiciones ambientales de estos lugares durante más de dos milenios. Los investigadores identificaron episodios de contaminación que coincidieron con distintos momentos de los periodos Preclásico y Clásico, entre los años 40 y 820 d. C.

En las zonas más afectadas encontraron concentraciones de hasta 2,3 partes por millón de mercurio. Para dimensionar el peligro, Waters recordó que el límite establecido en Estados Unidos para el agua potable es de 2 partes por mil millones.

Los sedimentos también mostraron señales de deterioro ambiental. Los científicos encontraron pocos fósiles de pequeños moluscos de agua dulce y escasos rastros de proliferaciones de algas, posiblemente porque la contaminación impedía su supervivencia.

¿El mercurio tuvo relación con el colapso de la civilización maya?

La contaminación no se mantuvo igual en todos los lugares. En el lago Cobá, los niveles disminuyeron hasta alcanzar aproximadamente 20 partes por mil millones hacia el año 520 d. C. En cambio, el cenote Xcach conservó señales de contaminación hasta el periodo del colapso maya.

Los investigadores también señalaron que el cinabrio no se encuentra de forma natural en la península de Yucatán. Por ello, consideran que el mineral tuvo que ser transportado desde otras regiones, probablemente desde lo que actualmente es Honduras.

La exposición al mercurio pudo representar un problema para las comunidades que dependían de estos recursos. Según Waters, "experimentaron estas condiciones durante décadas y, en un caso, durante siglos".

Sin embargo, los investigadores no atribuyen directamente el colapso de la civilización maya a esta contaminación. Una de las principales explicaciones que estudian los especialistas sigue siendo la alteración del suministro de alimentos provocada por las sequías. El mercurio pudo ser otro factor de presión ambiental en algunas zonas, pero las evidencias no permiten considerarlo el responsable de la desaparición de esta civilización.