La prueba de carbono confirma el origen de un antiguo manuscrito que se habría mantenido oculto de los españoles

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El Códice Tonalámatl de Aubin, uno de los manuscritos vinculados con la tradición religiosa prehispánica de México, tiene ahora una fecha de elaboración propuesta a partir de un análisis de carbono 14. El estudio, resultado de una colaboración entre la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (BNAH) y la Universidad de Colorado en Boulder, respalda su origen anterior a la conquista española.

Los resultados fueron incluidos en el libro 'Tonalámatl de Aubin. Nuevos estudios sobre un códice adivinatorio', presentado el 29 de agosto del 2026 en la Feria Internacional del Libro Universitario. El titular de la BNAH, Baltazar Brito Guadarrama, explicó que el análisis sitúa el manuscrito en una época posterior a 1450 y propone el año 1494 como la fecha más probable de su elaboración.

El carbono 14 sitúa la elaboración del códice alrededor de 1494

El fechamiento permitió establecer una referencia temporal que modifica la discusión sobre el origen del documento: "Una variante que el carbono 14 nos da son 30 o 40 años antes o después de ese año, por lo que se propone la fecha de 1494. Por consiguiente, desde el punto de vista científico, se trata de un manuscrito prehispánico, lo cual resulta relevante", dijo en un comunicado Baltazar Brito, titular de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (BNAH).

El estudio también plantea que la materia prima utilizada para fabricar el códice pudo obtenerse hacia 1424. Esta diferencia resulta relevante, ya que la fecha de adquisición del material no corresponde necesariamente con el momento en que el documento fue elaborado. Durante mucho tiempo, su manufactura había generado dudas porque se consideraba una copia más burda del Códice Borbónico e incluso se había planteado la posibilidad de una falsificación colonial.

Un manuscrito religioso que habría sobrevivido en secreto durante la época colonial

Los investigadores proponen que el Tonalámatl de Aubin pasó al periodo colonial como un libro religioso prohibido. De acuerdo con esta interpretación, su función habría cambiado después de la conquista española y el documento habría permanecido en secreto como una forma de preservar parte de la cosmovisión prehispánica.

En el capítulo dedicado a su datación, Brito Guadarrama, junto con los arqueólogos Gerardo Gutiérrez y William Taylor, plantea que el manuscrito pudo retirarse a la clandestinidad entre 1614 y 1648. Más tarde, el historiador italiano Lorenzo Boturini supo de su existencia y lo adquirió hacia 1740.

El códice está formado por 18 folios de papel amate, con unas dimensiones de 24 por 27 centímetros. Sus páginas conforman una tira de 486 centímetros plegada como biombo y contienen pictografías relacionadas con el tonalpohualli, la cuenta calendárica de 260 días, además de deidades y símbolos asociados con sus distintas trecenas.