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Ciencia

China marca un nuevo récord con un aerogenerador transportable a 4.000 m: un dirigible de helio del tamaño de un Boeing 747 que genera energía a gran altitud

Este vehículo ofrece ventajas sobre los parques eólicos, ya que ocupa menos espacio y puede moverse a zonas con mejores condiciones de viento.

China produce energía con una turbina eólica aerotransportada. Foto: CCTV
China produce energía con una turbina eólica aerotransportada. Foto: CCTV
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China probó con éxito un enorme dirigible lleno de helio capaz de ascender hasta los 4.000 metros de altura para aprovechar los vientos de gran altitud y producir electricidad. El vehículo, denominado S4000, tiene una longitud aproximada a la de un Boeing 747 y podría convertirse en una nueva alternativa para generar energía eólica.

La prueba, difundida por la televisión estatal china CCTV y recogida por South China Morning Post, consistió en elevar el dirigible a gran altura, generar electricidad durante el vuelo y posteriormente regresar a tierra. El resultado supone un nuevo paso en el desarrollo de sistemas capaces de aprovechar el viento lejos de la superficie.

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Un aerogenerador que vuela a 4.000 metros

El S4000 utiliza turbinas instaladas a ambos lados de su estructura para transformar la fuerza del viento en electricidad. La energía producida se transmite hasta una estación en tierra mediante un largo cable que mantiene conectado al dirigible.

La idea parte de una ventaja: a mayor altura, los vientos suelen ser más fuertes y constantes que cerca del suelo. Por ello, este sistema busca aprovechar unas corrientes de aire que permanecen prácticamente fuera del alcance de los aerogeneradores convencionales.

El dirigible fue desarrollado por la empresa china Sawes Energy Technology en colaboración con la Universidad de Tsinghua y el Instituto de Investigación de Información Aeroespacial de la Academia China de Ciencias.

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Menos espacio y mayor movilidad

El S4000 también podría ofrecer algunas ventajas frente a los parques eólicos tradicionales. Al no necesitar una gran estructura instalada permanentemente sobre el terreno, ocuparía menos espacio y podría desplazarse hacia zonas donde las condiciones de viento sean más favorables.

Además, esta movilidad permitiría llevar el sistema hasta los lugares donde se necesite electricidad. Antes del S4000, sus desarrolladores trabajaron en los modelos S1500 y S2000. Estos proyectos recibieron pedidos por un valor conjunto de 500 millones de yuanes, equivalentes a unos 74,3 millones de dólares.

El nuevo dirigible muestra así una posibilidad poco habitual dentro de las energías renovables: llevar las turbinas hasta donde se encuentra el viento, en lugar de esperar a que este llegue a instalaciones construidas en tierra.

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