Un hombre pasó 271 días con un riñón de cerdo y sin diálisis: el experimento que podría cambiar el futuro de los trasplantes

Un hombre de 66 años vivió 271 días con un riñón de cerdo trasplantado, el periodo más prolongado registrado para un xenotrasplante, demostrando avances en la tecnología médica. | Foto: Kate Flock/Massachusetts General Hospital

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En Estados Unidos, un hombre con enfermedad renal terminal logró vivir durante 271 días con un riñón de cerdo trasplantado, el periodo más largo registrado hasta ahora para un órgano de otra especie funcionando dentro de un ser humano. El caso representa un nuevo avance en el desarrollo del xenotrasplante.

Tim Andrews, de 66 años, recibió el órgano en enero de 2025 y pudo prescindir de la diálisis durante meses. Aunque el riñón finalmente tuvo que ser retirado, el procedimiento demostró que un órgano porcino modificado genéticamente puede mantener su función durante un periodo prolongado en el organismo humano.

El xenotrasplante podría ser una solución ante la falta de donantes vivos.

Un nuevo avance frente a la escasez de órganos

El procedimiento forma parte de los esfuerzos científicos para encontrar una alternativa a la falta de órganos humanos disponibles para trasplantes. En Estados Unidos, alrededor de 100.000 personas esperan un riñón, mientras que cada año se realizan aproximadamente 25.000 trasplantes de este tipo.

Andrews enfrentaba una situación especialmente compleja: sus riñones habían dejado de funcionar como consecuencia de la diabetes tipo 2 y podía esperar hasta siete años por un órgano humano. El doctor Leonardo Riella, del Hospital General de Massachusetts, señaló que existe una crisis por la escasez de órganos y afirmó que el xenotrasplante podría convertirse en una alternativa para pacientes sin un donante vivo.

¿Cómo consiguió funcionar un riñón de cerdo en un ser humano?

El órgano utilizado no provenía de un cerdo convencional. Los investigadores emplearon un cerdo miniatura de Yucatán sometido a 69 modificaciones genómicas para reducir las características que podrían provocar un ataque del sistema inmunitario humano contra el tejido porcino.

Algunas modificaciones eliminan señales que las defensas humanas reconocen como extrañas, mientras que otras incorporan ADN humano para ayudar a ocultar el órgano frente al sistema inmunitario. El riñón comenzó a funcionar inmediatamente después del trasplante, aunque seis meses más tarde sus vasos sanguíneos empezaron a deteriorarse y el órgano terminó fallando.