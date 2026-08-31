El potente telescopio Roman de la NASA fue lanzado con éxito: cual será su misión en el espacio

El telescopio espacial Nancy Grace Roman se separa de su cohete Falcon Heavy después del lanzamiento, el 30 de agosto. Foto: NASA

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El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA ya inició su viaje hacia uno de los puntos más estratégicos del espacio. La misión despegó con éxito el domingo a las 7:26 a. m. EDT a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX desde el Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Tras el despegue, el observatorio comenzó un trayecto de unos tres meses hacia el segundo punto de Lagrange Sol-Tierra, conocido como L2, a cerca de 1,6 millones de kilómetros de nuestro planeta. Su llegada abrirá una nueva etapa para el estudio del cosmos.

¿Cuál será su misión en el espacio?

El telescopio tendrá como principales objetivos científicos la investigación de la materia oscura y la energía oscura, dos componentes fundamentales del universo cuyo comportamiento todavía plantea numerosas preguntas, según un comunicado de la agencia espacial. Además, analizará exoplanetas y realizará grandes estudios del cielo que servirán para una amplia variedad de investigaciones astronómicas.

La misión también incorporará al instrumento coronógrafo. Este dispositivo pondrá a prueba tecnologías que futuras misiones, como el concepto del Observatorio de Mundos Habitables de la NASA, podrían utilizar para obtener imágenes de planetas similares a la Tierra en la búsqueda de vida fuera del sistema solar. Como primera demostración, el coronógrafo captará imágenes de planetas similares a Júpiter.

Durante las primeras etapas del viaje, los equipos de control comprobaron el estado del observatorio. Siete minutos después del lanzamiento, el Centro de Vuelo Espacial Goddard comenzó a recibir sus datos de telemetría. A los 31 minutos, el Falcon Heavy se separó del telescopio. Una hora y 23 minutos después, Roman desplegó con éxito sus paneles solares y el parasol inferior de los instrumentos.

Una tecnología mil veces más rápida que el Hubble

El principal instrumento del observatorio será el Wide Field Instrument, una cámara infrarroja de 300 megapíxeles que incorpora 18 detectores 4K. Cada uno posee un tamaño aproximado al de una galleta salada. Estos dispositivos recogerán fotones de luz que después se transformarán en detalladas panorámicas del universo.

La combinación de un amplio campo de visión, capacidad infrarroja y un diseño rígido permitirá que Roman explore grandes regiones del cielo con una velocidad extraordinaria. Según la NASA, el telescopio podrá estudiar el universo hasta mil veces más rápido que el Hubble.

“Roman será una máquina de descubrimientos que nos acercará más que nunca a responder algunas de las preguntas más profundas de la humanidad sobre nuestra historia cósmica”, afirmó Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

El mayor flujo de datos en la historia de la NASA

La capacidad de observación del Roman tendrá como consecuencia un volumen de información sin precedentes para una misión de astrofísica de la agencia. El telescopio enviará a la Tierra alrededor de 1,4 terabytes de datos cada día, la mayor tasa de transmisión de datos prevista hasta ahora para una misión de este tipo.

La inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la participación de científicos ciudadanos ayudarán a revisar ese enorme conjunto de información e identificar hallazgos relevantes. Después, los astrónomos podrán estudiar con mayor detalle los descubrimientos que surjan de esas observaciones.

El Roman tendrá un periodo de puesta en servicio de tres meses, con calibraciones y pruebas de sus instrumentos. La NASA prevé publicar sus primeras imágenes a principios de 2027.

“Nunca antes habíamos podido observar el universo con unos ojos como los de Roman. No hay forma de saber cuánto más conoceremos y habremos visto para estas fechas del próximo año”, señaló Julie McEnery, científica principal del proyecto Roman en el Centro Goddard.