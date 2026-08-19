Un fotografo submarino grabó a una criatura muy rara deslizándose en el fondo del océano

En 2025, un fotógrafo submarino compartió una imagen de una anguila cinta nadando libremente. Foto: Ian Haggerty

En 2025, un fotógrafo submarino compartió una imagen de una anguila cinta nadando libremente. Foto: Ian Haggerty

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Un fotógrafo submarino logró registrar en el océano de Mauricio una anguila cinta nadando libremente sobre el fondo marino, lejos de la seguridad de su madriguera. El animal se desplazaba con movimientos ondulantes que recordaban a una cinta flotando en el agua.

El avistamiento ocurrió en 2025, durante una inmersión realizada por Ian Haggerty junto al centro de buceo Ocean Spirit. La grabación, compartida por el fotógrafo, muestra al pez de intensos colores azul y amarillo desplazándose por el agua.

Una anguila cinta apareció fuera de su escondite

La escena llamó especialmente la atención porque las anguilas cinta suelen ser animales reservados que pasan buena parte del tiempo ocultos en madrigueras excavadas entre la arena y los restos de roca de los arrecifes. Por eso, observar un ejemplar nadando libremente es poco frecuente.

"Conozcan a la fascinante anguila cinta, deslizándose con elegancia por las aguas turquesas de Mauricio como una cinta viviente", escribió Haggerty al compartir las imágenes.

El fotógrafo explicó que estos animales son expertos en desplazarse por los arrecifes del Indo-Pacífico y comparó su movimiento con el de "una bufanda de seda". También destacó que el ejemplar fue filmado mientras nadaba fuera de su madriguera, mostrando sus llamativos tonos azules y amarillos.

Haggerty calificó el encuentro como "una experiencia poco común", debido al comportamiento reservado de esta especie. La grabación permitió observar durante varios instantes el cuerpo alargado del animal mientras avanzaba mediante movimientos ondulantes.

¿Qué es la anguila cinta?

La anguila cinta (Rhinomuraena quaesita) es un pez de la familia de las morenas que habita principalmente en zonas tropicales del Indo-Pacífico. Suele encontrarse en arrecifes y áreas de arena o restos de roca próximos a ellos, donde permanece escondida y deja en ocasiones solo la cabeza fuera de su refugio.

Una de sus características más llamativas es su aspecto. Puede alcanzar alrededor de 1,3 metros de longitud y posee un cuerpo extremadamente delgado, además de unas grandes fosas nasales situadas en la parte frontal de la cabeza.

Su color también cambia a lo largo de su desarrollo. Los ejemplares jóvenes son principalmente negros con una aleta dorsal amarilla. Los machos adultos presentan una coloración azul intensa con zonas amarillas, mientras que las hembras pueden adquirir una tonalidad predominantemente amarilla.

Otro aspecto extraordinario de esta especie está relacionado con su reproducción. La anguila cinta es considerada un hermafrodita protándrico, es decir, los individuos funcionan primero como machos y posteriormente pueden transformarse en hembras. FishBase señala, no obstante, que este proceso se ha inferido a partir de los cambios de color y que todavía no está confirmado de manera definitiva.

"Dato curioso: pueden cambiar de macho a hembra a medida que envejecen", señaló Haggerty.