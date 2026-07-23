Científicos descubren que un musgo común está generando ondas eléctricas similares a la red de neuronas

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Un estudio publicado en la revista Royal Society Open Science ha revelado un comportamiento inesperado en un musgo muy común. Investigadores descubrieron que esta planta genera complejos patrones de actividad eléctrica que, por su forma de propagarse, recuerdan a los observados en las redes de neuronas. Aunque el hallazgo no significa que el musgo tenga un sistema nervioso, sí abre una nueva línea de investigación sobre la forma en que estas plantas transmiten información.

El trabajo fue realizado por Andy Adamatzky, un científico especializado en computación no convencional, quien analizó la especie Brachythecium rutabulum, un musgo ampliamente distribuido en distintos ambientes naturales.

Un musgo con una actividad eléctrica inesperada

Los musgos pertenecen al grupo de las plantas más antiguas que existen en el registro fósil. A diferencia de los árboles o las plantas con flores, no desarrollaron un sistema vascular para transportar agua y nutrientes, por lo que apenas alcanzan unos pocos centímetros de altura. Tampoco poseen raíces verdaderas y sus pequeñas estructuras similares a hojas tienen solo una célula de grosor.

A pesar de esa aparente sencillez, el nuevo estudio muestra que estas plantas podrían coordinar señales eléctricas de una forma mucho más compleja de lo que se pensaba.

"Las plantas y los briófitos muestran diversas formas de actividad eléctrica; sin embargo, la organización de las señales endógenas en los musgos ha recibido poca atención", escribió Adamatzky en su investigación.

El científico también concluyó que "los cojines de musgo se comportan como sistemas excitables distribuidos espacialmente, con la capacidad potencial de coordinar e integrar señales eléctricas tanto en el espacio como en el tiempo".

Así registraron las señales del musgo

Para llevar a cabo el estudio, Adamatzky recolectó cojines de Brachythecium rutabulum en entornos naturales de North Somerset, en el Reino Unido. Posteriormente, trasladó las muestras al laboratorio e introdujo electrodos en los grupos de musgo para registrar cualquier actividad eléctrica que atravesara la colonia.

Como el crecimiento y los procesos biológicos del musgo ocurren lentamente, las mediciones se realizaron durante varios días. Los registros revelaron una gran variedad de señales eléctricas. Según el investigador, se detectó "un amplio repertorio de eventos eléctricos, incluidos componentes compatibles tanto con la actividad fisiológica como con procesos más lentos relacionados con variaciones de fondo: picos oscilatorios rápidos, fluctuaciones rítmicas más lentas y ondas de despolarización muy lentas".

Además, explicó que "además de estas clases descritas, también observamos picos que se asemejan a potenciales de acción de gran amplitud y trenes de impulsos similares a los de las neuronas".

Un descubrimiento prometedor, pero con limitaciones

Las mediciones mostraron que algunas ondas eléctricas recorrían rápidamente todo el cojín de musgo, mientras que otras avanzaban de forma mucho más lenta. En lugar de permanecer aisladas en una zona, las señales tendían a propagarse por toda la colonia, lo que llevó al investigador a considerar que el musgo funciona como un sistema dinámico e interconectado y no como un conjunto de células independientes.

Sin embargo, el propio estudio reconoce varias limitaciones. Por ejemplo, no se realizaron pruebas de control utilizando un material inerte para descartar completamente que parte de las señales proviniera de los instrumentos de medición. Además, las muestras fueron recolectadas directamente de la naturaleza, por lo que factores como distintos niveles de humedad o posibles contaminantes pudieron influir en los resultados.

Por ello, el investigador señala que todavía será necesario realizar estudios mucho más detallados antes de confirmar si estos organismos podrían utilizarse como redes vivas de sensores o incluso como plataformas para nuevas formas de biocomputación. Aun así, considera que "esta organización en múltiples niveles respalda la idea emergente de que el musgo podría servir como un sustrato vivo, evolucionado de forma natural y energéticamente eficiente, para sistemas biohíbridos de detección y formas no convencionales de computación".