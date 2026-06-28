Investigadores recrean el olor de la boca del Tiranosaurio rex: "Una mezcla de aliento de perro con carne podrida"

El Tyrannosaurus rex (T-Rex) fue uno de los mayores dinosaurios carnívoros que existieron. Foto: iStock

El Tyrannosaurus rex (T-Rex) fue uno de los mayores dinosaurios carnívoros que existieron. Foto: iStock

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¿A qué habría olido el aliento de un tiranosaurio rex? Esa es una de las preguntas que busca responder una nueva exhibición inmersiva inaugurada en el Centro de Ciencias Telus Spark, en Calgary, Canadá, donde los visitantes pueden acercarse a una recreación del famoso depredador y experimentar cómo pudo haber sido su olor hace 67 millones de años.

La muestra, llamada 'Sue: la experiencia del T. rex', abrió sus puertas al público y ofrece una experiencia sensorial que incluye una réplica del esqueleto de Sue, el fósil más completo de esta especie encontrado hasta la fecha.

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Así recrearon el aliento del tiranosaurio rex

Uno de los elementos más llamativos de la exhibición es la recreación del aliento del dinosaurio, que los visitantes pueden oler durante el recorrido.

Los visitantes del Centro de Ciencias Telus Spark pueden ver una réplica del fósil de este T. rex. Foto: CBC

"Es como una mezcla de aliento de perro con carne podrida, y es muy memorable", dijo Zack Anderson, director sénior de Ciencia y Educación del Centro de Ciencias Telus Spark, a CBC Radio.

Además del olor, la exposición permite escuchar una recreación del rugido del dinosaurio y tocar réplicas de huesos elaboradas en bronce.

Sue, el fósil más estudiado de un dinosaurio

La exhibición presenta una réplica de los restos esqueléticos de Sue, considerado el fósil de tiranosaurio rex más completo descubierto hasta ahora.

'El hecho de que tuviéramos el 90% de este esqueleto intacto ha permitido que se convierta en el ejemplar de dinosaurio más investigado y nos ha ayudado a aprender más sobre los dinosaurios en general', afirmó Anderson.

Aunque los huesos originales de Sue se exhiben en el Field Museum de Chicago, el centro científico explica que esta exposición itinerante permite que quienes, de otro modo, no podrían ver el fósil conozcan una réplica de cerca.

Una experiencia para acercar los dinosaurios al público

La muestra también incluye una reconstrucción de Sue a tamaño real, representada con un Edmontosaurus sujeto entre sus poderosas mandíbulas.

Es la primera vez en más de una década que el Centro de Ciencias Telus Spark dedica una exposición a los dinosaurios.

Stavros Karlos, de la Asociación de la Industria Turística de Alberta, espera que la exhibición contribuya a atraer más visitantes.

"El turismo relacionado con los dinosaurios es una parte real de lo que ofrece nuestra provincia", señaló Karlos.