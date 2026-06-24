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El telescopio espacial Euclid captura la fotografía más detallada del corazón de la Vía Láctea: más de 60 millones de estrellas

La toma servirá a los astrónomos para confirmar los exoplanetas descubiertos recientemente.

Imagen captada por el telescopio Euclid de una nube molecular en el bulbo galáctico. Fotos: ESA
Imagen captada por el telescopio Euclid de una nube molecular en el bulbo galáctico. Fotos: ESA
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El telescopio espacial Euclid capturó la fotografía más grande y detallada del denso centro de la Vía Láctea, repleta de 60 millones de estrellas. La nueva imagen del brillante centro de nuestra galaxia ayudará en la búsqueda de planetas más allá de nuestro sistema solar, según señala la Agencia Espacial Europea (ESA).

En el centro de la estructura en espiral "se encuentra el bulbo, una gran burbuja que contiene miles de millones de estrellas", dijo el astrónomo francés Jean-Charles Cuillandre, quien trabaja en la misión Euclid. El telescopio fue lanzado en 2023 con el objetivo de cartografiar un tercio del cielo, con la esperanza de arrojar luz sobre la materia y la energía oscura, los componentes que conforman aproximadamente el 95% del universo.

Según la ESA, esta es la fotografía de alta resolución más grande jamás tomada del centro de la Vía Láctea en luz visible. Foto: ESA

Según la ESA, esta es la fotografía de alta resolución más grande jamás tomada del centro de la Vía Láctea en luz visible. Foto: ESA

Una instantánea del corazón de la Vía Láctea

La sonda Euclid, que orbita a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, capturó la imagen con su cámara de luz visible durante 26 horas en marzo del 2025. La toma se compone de nueve fotografías, cada una de las cuales abarca una zona del cielo mayor que la Luna. La original fue capturada en blanco y negro, pero se le añadió color utilizando observaciones del Telescopio Canadá-Francia-Hawái, ubicado en Hawái.

Una imagen de la Vía Láctea vista desde la Tierra, que muestra dos acercamientos del área objetivo de Euclid. Foto: ESA

Una imagen de la Vía Láctea vista desde la Tierra, que muestra dos acercamientos del área objetivo de Euclid. Foto: ESA

"Ahora hemos decidido apuntar Euclid hacia la zona más brillante del cielo, y funciona de maravilla, es extraordinario", dijo Cuillandre.

Zoom hacia la Vía Láctea

En las últimas décadas, los científicos identificaron miles de planetas fuera de nuestro sistema solar, conocidos como exoplanetas. Es poco probable que se identifiquen nuevos cuerpos celestes en la imagen de Euclid, pero ayudará a los investigadores a medir la masa de los que ya fueron detectados y de los que se descubran en el futuro.

Esto lo puede lograr mediante un proceso llamado microlente gravitacional, que ocurre cuando una estrella se interpone delante de otra. La estrella más cercana "actúa como una lupa cósmica, curvando e intensificando la luz de la estrella de fondo", explicó la ESA en un comunicado.

"Durante los últimos 20 años, se han descubierto casi 300 exoplanetas utilizando esta técnica, todos ellos con telescopios terrestres y todos ubicados hacia el centro de nuestra galaxia", declaró el astrónomo francés Jean-Philippe Beaulieu en el comunicado.

La nueva imagen de Euclid "incluye 51 sistemas planetarios conocidos y ayudará a estudiar muchos más que se vayan descubriendo", añadió.

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