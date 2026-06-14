Arabia Saudita compra toneladas arena a pesar de tener un gran desierto: sus vastas dunas son inservibles para fabricar hormigón

La arena del desierto árabe no es útil para la fabricación de hormigón resistente. Foto: Pexels / Oksana Ti

La arena del desierto árabe no es útil para la fabricación de hormigón resistente. Foto: Pexels / Oksana Ti

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Arabia Saudita alberga algunos de los desiertos más extensos del planeta, pero esa abundancia de arena no garantiza el acceso al material que necesita la industria de la construcción. En 2023, el reino importó arena natural para uso constructivo desde varios países, entre ellos Australia, según registros comerciales del Banco Mundial. El dato puede parecer contradictorio, aunque la explicación se encuentra en las propiedades físicas de los granos.

El país impulsa actualmente grandes proyectos de infraestructura dentro del programa Visión 2030, que incluye desarrollos como NEOM, Red Sea Global y Qiddiya. Estas iniciativas requieren enormes cantidades de hormigón para carreteras, hoteles, viviendas, puertos y servicios públicos. Sin embargo, la arena de las dunas saudíes presenta características que limitan su utilización en estructuras convencionales.

El tipo de arena inadecuada

No toda la arena posee las mismas propiedades. Los materiales procedentes de ríos, canteras, lagos o determinadas zonas marinas suelen presentar partículas con bordes más irregulares y tamaños variados. Esa combinación favorece una mejor compactación dentro del hormigón.

La arena del desierto, en cambio, experimenta durante miles de años la acción constante del viento. Ese proceso desgasta los granos y les otorga una forma más redondeada y uniforme. Como resultado, las partículas pierden capacidad de adherencia y ofrecen un rendimiento menor en aplicaciones estructurales tradicionales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que las arenas y silicatos proceden de diferentes sistemas naturales y manufacturados, por lo que cada fuente genera materiales con propiedades específicas.

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¿Por qué el hormigón necesita agarre?

El hormigón combina cemento, agua y agregados, que representan la mayor parte de su volumen. La forma de esos agregados influye directamente en la resistencia final del material. Las partículas angulares se entrelazan con mayor eficacia y aportan estabilidad a la mezcla.

Diversas investigaciones sobre arena manufacturada identificaron una relación entre la forma de los granos y la resistencia a la compresión del hormigón. Otro estudio recopilado por el Instituto de Tecnología de Harbin concluyó que el incremento de arena desértica en las mezclas favorece la aparición de microporos y reduce la capacidad estructural del material conforme aumenta su proporción.

Por esa razón, la calidad del hormigón no depende de la cantidad de arena disponible, sino de las características microscópicas de cada grano.

Australia cubre las necesidades de Arabia Saudita

Australia figura entre los países que abastecieron a Arabia Saudita con arena natural en 2023. Los datos comerciales muestran ventas por alrededor de 138.600 dólares en la categoría de arenas naturales no metálicas. China, Turquía, España y Estados Unidos también participaron como proveedores.

Aunque la cifra representa una pequeña parte del mercado, refleja una realidad importante: un país con enormes extensiones de dunas puede carecer de la arena adecuada para determinadas obras. El comercio internacional permite cubrir esas necesidades específicas mediante materiales seleccionados y clasificados según su uso.

Al mismo tiempo, Arabia Saudita impulsa iniciativas para reutilizar residuos de construcción. La Municipalidad de Riad puso en marcha en 2025 un programa destinado a transformar desechos en materiales aprovechables para pavimentación y otros proyectos.

La creciente demanda de arena

La situación saudí forma parte de un problema de alcance mundial. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advirtió en mayo de 2026 que la demanda global de arena supera el ritmo de suministro sostenible.

El organismo estima que la humanidad consume alrededor de 55.000 millones de toneladas de arena cada año. Además, prevé que la demanda asociada exclusivamente al sector de la construcción podría aumentar hasta un 45% hacia 2060.

El PNUMA también alertó sobre las consecuencias ambientales de la extracción excesiva en ríos, costas y ecosistemas marinos. La pérdida de sedimentos puede favorecer la erosión, afectar la biodiversidad y comprometer recursos esenciales para las comunidades.